Посеред ночі Росія підло вдарила по житлових будинках Берислава: є загиблі

Ніч на 20 травня на Півдні видалась складною. Ворог знову атакував Херсонську область керованими авіабомбами, боротися з якими Україна поки що не має можливості.

В ефірі національного телемарафону керівниця об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що ця ніч для Півдня була тривожною. Про це пише 24 Канал.

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У Бериславі внаслідок ворожої атаки є 2 загиблих

Гуменюк повідомила, що впродовж дня ворог намагався атакувати керованими авіабомбами Кізомис, а вночі над ранок перейшов на Берислав. Це 2 основні напрямки, які потерпають від КАБ, тому що ворог не дістає туди артилерією та наземними способами ураження.

Над ранок росіяни ранок вдарили по Бериславу, просто по житлових будинках, є інформація про 2 загиблих цивільних людей. Така тактика ворога продовжується,

– сказала Гуменюк.

Вона уточнила, що окупанти випускають з літаків бомби по кварталах та соціальній інфраструктурі.

Снаряд поцілив просто у приватний будинок

В Офісі Генпрокурора уточнили, що окупанти атакували Берислав близько 4 ранку. Снаряд поцілив у приватний будинок, внаслідок чого під завалами загинули чоловік та жінка. Також внаслідок удару по Кіндійці біля Херсона зазнав поранень чоловік. Його госпіталізували до лікарні.

На місці події працюють правоохоронці, щоб задокументувати черговий воєнний злочин, вчинений російськими військовими. За процесуального керівництва Бериславської та Херсонської окружних прокуратур Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Наслідки обстрілу Берислава: фото Офіс Генпрокурора

В цілому обстрілів дещо поменшало через роботу ЗСУ: як минула доба на Півдні

Наразі Україна не може збивати КАБ – бомби є складними та проблемними цілями, тож значно простіше знищувати літаки, які їх випускають. У Повітряних силах наголошують, що саме це наразі є великою проблемою, адже російські літаки ховаються в тилу й користаються безкарністю. Тому нам необхідна авіація, яка може протистояти російським літакам на великій відстані.

Під час національного марафону Гуменюк повідомила, що в цілому кількість обстрілів була "досить стриманою".

Це певні наслідки нашої бойової роботи. Тому що перед цим ми знищили досить потужний запас їхніх артилерійських установок. Вони потребують часу, щоб маневрувати підрозділами, але ми продовжуємо роботу,

– розповіла Гуменюк.

Вона повідомила, що за добу наші захисники знищили ворожий ЗРК "Стріла-10" та ПТРК на лівому березі.