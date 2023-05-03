"Фаєр-шоу" та перелякані росіяни: все, що відомо про "атаку дронами" на Кремль

Для Москви ніч на 3 травня виявилася незабутньою. У небі побачили іскри, а у Путіна заволали про "атаку дронами" на Кремль. Традиційно у всьому звинувачують Україну. Водночас в Офісі Президента вже спростували цей ворожий фейк.

Риторика російської злочинної влади змінилася. Від "взяти Київ за 3 дні" вже перейшли до "Україна атакує Москву". Меджик моментс "удару" по Кремлю потрапив на відео. Все, що відомо про інцидент, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Зверніть увагу Момент так званої "атаки безпілотників" на Кремль потрапив на відео

Ніч була "тривожненькою"

У ніч на 3 травня поблизу Кремля пролунали вибухи. Очевидці фаєр-шоу заявили, що бачили у небі дивні іскри. Видовище мало б бути красивим, але росіяни чомусь не оцінили.

У Кремлі заволали про замах на Путіна

Традиційно Росія не змогла утриматися від фейків. Там зробили абсурдну заяву про те, що Москву "атакувала" Україна. Начебто над Кремлем збили два безпілотники. Там вже заверещали про спробу замаху на Путіна. На жаль, невдалу.

Згодом у Кремлі заявили, що Путіна у Кремлі не було. Хто б сумнівався, що бункерний дід виповзе зі свого бункера. Ручний речник Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що Путін перебував у Ново-Огарьово.

Після так званої "атаки" у Москві заборонили безпілотники. Підійматися у небо зможуть лише БпЛА, які використовують за рішеннями влади.

Росіяни істерично верещать про "червоні лінії" й погрожують.

Атака на Кремль: дивіться відео

Реакція України

Сергій Никифоров – речник Володимира Зеленського – наголосив, що Україна не має жодної інформації про "атаку" на Кремль.

Теракт – це зруйновані під'їзди будинків у Дніпрі та Умані, або ракета, запущена у людей, які намагались евакуюватися на вокзалі у Краматорську, і багато інших трагедій. А те, що відбулося у Москві, вочевидь, нагнітання ситуації перед 9 травня, очікуваний прийом від наших супротивників,

– додав Никифоров.

Михайло Подоляк зауважив, що Росія, вочевидь, готує масштабний теракт. Саме тому країна-терористка й демонструє "дрони над Кремлем".

Подоляк також наголосив: Україна веде виключно оборонну війну та не атакує територій Росії. Це не допоможе розв'язати жодного воєнного завдання.

У росіян через так звану "атаку" почалася справжня істерика. Громадяни країни-терористки слідом за владою волають про "червоні лінії". Росіяни підтримують та заохочують геноцид українців. Водночас самі хочуть не відчувати жодних наслідків війни.