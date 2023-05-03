Бояться великого прильоту до 9 травня у Москві, – політолог про мету "атаки дронами" на Кремль

Москва заявила, що буцімто два українські безпілотники в ніч на 3 травня намагалися атакувати Кремль. Насправді ж в України немає жодної інформації про "атаку дронів".

Цілком можливо, що "атака безпілотників" – це провокація самої Росії. Зокрема заради того, аби легалізувати власні удари по "центрах прийняттів рішень". Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк.

Читайте також Вибухи та пожежі в Росії почастішали: що відбувається у країні-агресорці останніми днями

У пресслужбі Владіміра Путіна повідомили, що Україна начебто "атакувала" безпілотниками Кремль. Дмітрій Пєсков додав, що російські військові та спецслужби буцімто "вивели з ладу два безпілотники, які атакували Кремль". Після інциденту у столиці Росії заборонили запуск безпілотників.

Не кожного дня Путін вдень на роботі, щоб по ньому стріляти вночі. Думаю, йдуть тренування і прильоти України, які вміють уже долітати на Червону площу, це точно, але тут питання справді в тому, що Росія хотіла цим сказати і продемонструвати. Тому що вони розуміють, що до 9 травня буде великий приліт на територію Москви. Путін зрозумів, що до 9 травня померти від української ракети чи дрона в нього є,

– наголосив Микола Давидюк.

Він додав, що цей страх Путіна зокрема покликаний для того, щоб в Кремлі думали, що ж робити, куди тікати та які заяви озвучувати народу.

Важливо! В ОП офіційно відреагували на закиди Росії про "атаку дронами". Речник президента Сергій Нікіфоров заявив, що Україна зосереджена на звільненні власних територій, а не на атаках чужих. Він зауважив, що це, ймовірно, нагнітання ситуації перед 9 травня.

Радник глави ОП Михайло Подоляк наголосив, що Україна веде виключно оборонну війну. А поява невідомих безпілотників у російських містах може свідчити про посилення руху опору там.

Микола Давидюк про "атаку безпілотників" на Кремль: дивіться відео

"Превентивний удар Кремля"

Втім, на думку політолога, не виключено також, що це міг бути превентивний удар російської сторони, щоб потім "легалізувати" певні удари по Україні чи Києву.

"Крім того, не проговорена й ціль візиту Зеленського до Фінляндії. А НАТО зробив спеціальну заяву про домовленість співпраці з Японією. Тобто Росію беруть в "єжові рукавиці". Це теж може бути спровоковано страхом Путіна і нерозумінням, що відбувається на його кордонах", – зауважив Давидюк.

Хто б не стояв за цією "атакою безпілотників" на Кремль, такі новини є вигідними Україні, впевнений Давидюк. Адже світ потроху звикатиме до думки, що рано чи пізно, але Путін буде ліквідований. І це не призведе до ядерної війни з боку Росії.

Детальніше про "атаку безпілотників" в Москві