Росіяни панікують: у Брянській області безпілотник атакував будівлі військкомату та МВС

До Росії ввечері 3 квітня знову завітала "бавовна". Потужні вибухи чули у Брянській області.

Росіяни одразу ж почали скаржитися на безпілотники та звинувачувати в атаці Україну. Інформацію про інцидент розповсюдили російські ЗМІ, повідомляє 24 Канал.

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У Брянській області – "бавовна"

Близько 22:30 у Брянській області повідомили про вибухи. У Севському районі безпілотник нібито пошкодив будівлю районного військкомату.

Глава регіону Алєксандр Богомаз традиційно звинуватив в атаці Збройні Сили України. За його словами, постраждалих внаслідок інциденту немає.

Чиновник не уточнив адреси, однак у російських ЗМІ зазначили, що військкомат Севського району розташований на вулиці Енгельса в місті Севську – приблизно 140 кілометрів на південь від Брянська в бік кордону з Україною.

Через деякий час ще один безпілотник нібито скинув вибуховий пристрій біля будівлі МВС. За словами Богомаза, постраждалих унаслідок цієї атаки також немає.

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