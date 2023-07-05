Захист Москви під великим питанням: чергові атаки дронів показали російську слабкість

Проти ночі 4 липня у Новій Москві трапилась "бавовна" через нібито атаку п'ятьма дронами. Вибухи буцімто пролунали у військовій частині в місті Кубінка. І зараз вже можна прослідкувати певну тенденцію щодо атак БпЛА саме на Москву.

Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Богдан Долінце. Він зауважив, що атаки безпілотниками на Москву відбуваються приблизно раз на місяць умовними хвилями. Цього разу російська ППО знищила чотири дрони з п'яти, що свідчить про її ефективність проти атак БпЛА.

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Можуть знищувати лише 80% цілей

Він припустив, що атака здійснювалась недорогими дронами конвертованими або БпЛА не військового призначення. Про це свідчать уламки безпілотників, які демонструвалися раніше.

Це означає, що при атаці дешевими та низькоефективними дронами російська ППО може знищувати лише 80% цілей.

Якщо ж надалі будуть використані бойові дрони чи ракети середньої, чи великої дальності, то ефективність захисту Москву буде під величезним питанням. Адже росіяни не здатні знищувати 100% навіть малоефективних доопрацьованих китайських дронів,

– зазначив експерт з авіації.

Експерт з авіації оцінив ефективність роських ППО щодо захисту Москви: дивіться відео

Крім того, Росія не здатна гарантувати безпеку повітряного простору Москви. Також не зрозуміло, чому там досі літають літаки.

"Небо особливо над Москвою має бути повністю закрите і припинене будь-яке авіаційне сполучення. А західні авіакомпанії, які пускають свої літаки до аеропортів Москви, мають розуміти, що вони ризикують життям своїх пасажирів, своїми літаками й не реагують на реально існуючі загрози", – наголосив Богдан Долінце.

Більше про "бавовну" поблизу Москви

Вночі 4 липня жителі Нової Москви почули кілька вибухів. Вони пролунали поблизу населених пунктів Марушкінське та Валуєво. В російських пабліках повідомили про збиття 4 дронів.

Також з'явилась інформація про вибухи у місті Кубінка, де розташована військова частина (нібито саме там пролунала "бавовна") та науково-дослідницький випробувальний інститут міноборони Росії. Крім того, поруч є авіабаза.

Пізніше одне з росЗМІ повідомило, що буцімто на території військової частини було пошкоджено "три аркуші металевої покрівлі".

Крім того, аеропорт "Внуково" раптово закрили. Ті літаки, що направлялись туди були спрямовані на інші літовища. Загалом приблизно 10 літаків були вимушені змінити місце приземлення. Ймовірно, що вибухи прозвучали та поблизу "Внуково".

Міноборони Росії заявило, що атаку здійснювали нібито 5 безпілотників, з них 4 були збиті засобами ППО. А ще один дрон буцімто був знешкоджений засобами радіоелектронної боротьби.

Росіяни звинуватили в атаці дронами Підмосков'я "київський режим". Хоча наразі офіційно жодна сторона не взяла на себе відповідальність за організацію цієї атаки. Тому можна припустити, що ці дії вчинили внутрішні сили в Росії, або треті сили, не пов'язані з Україною.