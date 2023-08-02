Просять не ображати Росію: в ООН прокоментували удари дронів по "Москві-сіті"

В ООН виступили проти ударів по цивільних об’єктах, навіть, якщо вони розташовані у столиці країни-агресорки. У США тим часом нагадали за численні удари Росії по цивільній інфраструктурі України

Дронова атака на Москву не залишилася без світової уваги. У ЄС заявили, що не довіряють заявам Росії з цього питання. У США зазначили, що це, передусім, справа України вирішувати, як боротися із ворогом. А у ООН знову не здивували і відкрито вступилися за уражену символічну "гідність" Росії, інформує 24 Канал.

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В ООН просять припинити удари дронів по Москві

ООН не покинула виконувати функцію "рефері" між Україною та Росією, фактично прирівнявши російські удари по українській інфраструктурі з атакою безпілотників на Москву. В Організації лише продовжують висловлювати "занепокоєння". Окремі атаки на цивільну інфраструктуру України там коментували без закликів до Росії припинити завдавати цих ударів. Часто ООН навіть забувала вчасно відреагувати на якісь масштабні катастрофи, як це трапилося із терактом на Каховській ГЕС. Тоді винуватця не було названо.



Втім, пошкоджені фасади бізнес-центру "Москва-сіті" не на жарт стурбували Організацію. Там поспішили закликати припинити дронові атаки на Москву. Так, речник ООН Фархан Хак заявив, що проти усіх атак на цивільні об'єкти, де б це не траплялося.

Водночас в ООН уточнили, що не мають точних відомостей з приводу того, чиїх рук ця справа – атака на "Москву-сіті".

Ми не віримо Росії, – ЄС

У ЄС відреагували на "дронову атаку" Москви доволі холоднокровно – без виявлення традиційної стурбованості. Там підкреслили, що не мають достатньої інформації, аби чітко сказати, чи були ті дрони у Москві, хто і звідки їх запускав. Вірити російським заявам там відмовляються, бо ж вони зазвичай містять багато маніпулятивної брехні.

Також у ЄС застерегли Кремль від використання атаки безпілотників для подальших варварських нападів на Україну. Проте, знаємо, що Росія до цих застережень не дослухалася і вночі 2 серпня атакувала чорноморські порти та Київ "шахедами".

Не заохочуємо, але й не стримуємо, – США

Приблизно так відреагували у США на дроновий "штурм" Москви. Зокрема, речник Держдепу Меттью Міллер заявив, що США неодноразово казали, що не підтримують ударів по російській території. Втім, саме Україні вирішувати, як вести війну. І нічого жалітися.

Міллер нагадав, в кого насправді "рильце в пушку", згадавши за численні удари з боку Росії по українській цивільній інфраструктурі і тисячі загиблих мирних людей.

Атака дронів на Москву: що відомо