Абсолютно законні цілі, – Катков припустив мету атаки дронів на Москву

30 травня невідомі безпілотники атакували столицю Росії Москву. Ця атака продемонструвала неспроможність протиповітряної оборони Росії закрити навіть найважливіші об’єкти.

Про це 24 Каналу розповів головний редактор Defence Express, військовий експерт Олег Катков. За його словами, операцію можна визнати частково успішною.

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Проти терористів усі методи добрі

Катков зауважив, що Москва не була ціллю атаки – ці дрони були націлені Рубльовку та інші населені пункти вздовж Рубльово-Успенського шосе. Саме там сконцентрована значна кількість російської політичної еліти, яка так чи інакше причетна до вторгнення в Україну: дві резиденції Путіна, маєток Шойгу, вілла Золотова (керівника Росгвардії) тощо.

"Коли США боролись проти Аль-Каїди, то завдавали ударів, в тому числі по маєтку бен Ладена. Оскільки ми також воюємо з терористами, то атаки на майно терористів є абсолютно законною ціллю", – наголосив військовий експерт.

Олег Катков про масовану атаку дронів на Москву: дивитись відео

Російське ППО не справляється навіть з дронами

, що секретар РНБО Олексій Данілов заявив , що Україна не причетна до атак безпілотників на Москву 30 травня.

Він також пригадав нинішню атаку дрона-камікадзе на нафтопереробний комплекс в Краснодарському краї, який розташований за 400 кілометрів від кордону з Україною. Неподалік нього розташована зенітно-ракетна бригада російської армії, яка у 2020 році отримала черговий "аналоговнєт" Бук-М3.

Цей комплекс, за словами самих росіян, здатен перехоплювати будь-які цілі. Виходить, що не здатен навіть збити звичайний дрон. Катков порівняв цей інцидент з атакою безпілотників на Москву.

Якщо якісь звичайні дрони-камікадзе проривають найбільш потужний район ППО в Росії, то що буде, коли полетять справжні крилаті ракети?,

– зауважив військовий експерт.

Що відомо про атаку на Москву