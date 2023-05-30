Україна має право захищатися: у США та Британії відреагували на атаку дронів по Москві

Столицю країни-агресорки 30 травня вночі атакували дрони. На це вже відреагували представники США та Великої Британії.

Попри те, що Україна наголосила на своїй непричетності до атаки, у Великій Британії підкреслили, що Україна має право захищати себе за межами своїх кордонів.

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Британія підтримала Україну

На цьому наголосив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі. Він заявив, що не буде спекулювати на тему характеру атаки, але, на його думку, Київ має "законне право захищати себе".

Він має законне право робити це в межах своїх кордонів, звичайно, але він також має право проектувати силу за межі своїх кордонів, щоб підірвати здатність Росії проектувати силу в самій Україні,

– додав він, виступаючи на прес-конференції в Естонії.

Пан Клеверлі сказав, що "легітимні військові цілі" за межами кордонів України є частиною її самооборони.

Що сказали США

У США зазначили, ще збирають інформацію про атаку безпілотників у Москві і "в цілому не підтримують напади всередині Росії". Таку позицію озвучив речник Ради національної безпеки у Вашингтоні.

Росія почала цю неспровоковану війну проти України. Росія може закінчити її в будь-який момент, вивівши свої сили з України, замість того, щоб щодня здійснювати жорстокі атаки на міста та людей України,

– сказав речник.

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