З'явилися фото наслідків пожежі на нафтобазі в Туапсе, яку атакували безпілотники
Внаслідок пожежі на нафтобазі Роснафти в Туапсе, яку атакували безпілотники, будівлі зазнали серйозних пошкоджень. У мережі з'явились перші фото руйнувань.
Місцеві телеграм-канали опублікували фото наслідків вибуху з подальшою пожежею на нафтобазі Роснєфті у Туапсе.
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На фото видно, що деякі будівлі зазнали серйозних пошкоджень. При цьому не зафіксовано розливу нафти або пошкоджених резервуарів.
Наслідки пожежі на нафтобазі в Туапсе / Фото з телеграм-каналу Мій Туапсе
На оприлюднених фото не видно розливу нафти / Фото з телеграм-каналу Мій Туапсе
Правоохоронці підтвердили атаку безпілотників
Російські ЗМІ також повідомили, що у правоохоронних органах підтвердили, що нафтобазу атакували безпілотники.
Влада Туапсе повідомила, що спалахнула господарська будівля на території нафтобази.
Майно на нафтобазі в Туапсе пошкоджено / Фото з телеграм-каналу Мій Туапсе
Водночас у міноборони країни-агресора наполягають, що безпілотники нібито належать Україні і вони намагалися атакувати об'єкти інфраструктури в Краснодарському краї та Республіці Адигея.
Мовляв, їм вдалося перешкодити засобами радіолокаційної боротьби і тому жодних руйнувань немає. Однак, як бачимо, фото нафтобази свідчать про зворотнє.
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