З'явилися фото наслідків пожежі на нафтобазі в Туапсе, яку атакували безпілотники

Внаслідок пожежі на нафтобазі Роснафти в Туапсе, яку атакували безпілотники, будівлі зазнали серйозних пошкоджень. У мережі з'явились перші фото руйнувань.

Місцеві телеграм-канали опублікували фото наслідків вибуху з подальшою пожежею на нафтобазі Роснєфті у Туапсе.

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На фото видно, що деякі будівлі зазнали серйозних пошкоджень. При цьому не зафіксовано розливу нафти або пошкоджених резервуарів.



Наслідки пожежі на нафтобазі в Туапсе / Фото з телеграм-каналу Мій Туапсе

Руйнування на нафтобазі в Туапсе / Фото з телеграм-каналу Мій Туапсе



На оприлюднених фото не видно розливу нафти / Фото з телеграм-каналу Мій Туапсе

Правоохоронці підтвердили атаку безпілотників

Російські ЗМІ також повідомили, що у правоохоронних органах підтвердили, що нафтобазу атакували безпілотники.

Влада Туапсе повідомила, що спалахнула господарська будівля на території нафтобази.

Будівлі на нафтобазі в Туапсе зазнали значних пошкоджень / Фото з телеграм-каналу Мій Туапсе



Майно на нафтобазі в Туапсе пошкоджено / Фото з телеграм-каналу Мій Туапсе