У Санкт-Петербурзі прогримів вибух у військовій академії

У вечірню годину доби у Росії традиційно відбувається якась "бавовна". Цього разу вона, ймовірно, завітала до Санкт-Петербургу. Принаймні окупанти вже розвели плачі з цього приводу.

Російські пабліки пишуть про вибух у військовій академії у Санкт-Петербурзі. Версії окупантів щодо того, що сталося, різняться.

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Вибух у Санкт-Петербурзі

Так, пропагандисти розповідають, що вибух прогримів в академії зв'язку імені Будьонного на Тихорецькому проспекті.

Одні телеграм-канали припускають, що будівля зазнала атаки безпілотників, а інші стверджують, що у підвалі будинку вибухнув боєприпас.

Попередньо, постраждало сім людей. Двоє перебувають у тяжкому стані, один – у реанімації. Наразі на місці вибуху працюють оперативні служби.

Кадри з місця інциденту: дивіться відео

Нагадаємо, що вже котру ніч поспіль росіяни не сплять через постійні "бавовни". Так, гучно і гаряче було у ніч проти 17 травня. Спокою не знали одразу Краснодарський край та окупований Крим.

Зокрема, росіяни у Криму жалілися на масовану атаку дронів, яких начебто було понад сотню.

Там, за повідомленням джерел 24 Каналу, безпілотники ГУР та СБУ атакували морську базу у Севастополі. Також під ударом опинилася електропідстанція "Севастопольська", внаслідок чого у місті довелося застосувати графіки обмеження електроенергії.

Важливі об'єкти були атаковані у Краснодарському краї. Як зазначають росЗМІ, дрони ГУР уразили одразу морський порт, 2 нафтобази та 2 термінали. Так, внаслідок нічного удару постраждали "Новоросійський мазутний термінал" та термінал "Імпортхарчпром". Крім того, були прильоти по нафтобазі Газпрому в селищі Кирилівка та нафтобазі "Грушова балка", яка належить Транснафті.

У Туапсе навідалися безпілотники СБУ. Після цього "візиту" місцевий НПЗ припинив працювати, як написало Reuters.