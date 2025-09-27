Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на патрульну поліцію Запорізької області.

Які наслідки атаки на Запоріжжя?

Так, внаслідок підступної атаки дронів на Запоріжжя руйнувань зазнали крамниці, нежитлові приміщення, пошкоджені транспортні засоби. Поліцейські одними з перших прибули на місце.

Ми одразу кинулися на допомогу й визволили жінку, яка опинилася заблокованою у зруйнованому кіоску,
– повідомили вони.

Правоохоронці забезпечили безперешкодний проїзд усіх екстрених служб, аби ті могли якнайшвидше ліквідувати наслідки ударів.

Перші кадри після атаки Росії на Запоріжжя: дивіться відео

Що відомо про удар по Запоріжжю та інші атаки сьогодні?

  • Вночі росіяни запустили 115 ударних дронів, з яких збити вдалося 97. 17 ударних БпЛА, на жаль, влучили на 6 локаціях, а уламки впали на двох локаціях.

  • У Запоріжжі зруйновано магазин та сталася пожежа. Майже 9 тисяч абонентів залишилися без світла. Росіяни завдали по місту щонайменше два удари.

  • На Одещині Росія атакувала залізничну інфраструктуру станції "Білине". Пошкоджено два тягові трансформатори "Укрзалізниці", низка поїздів затримувалася.

  • Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі 24 Каналу зауважив, що росіяни обрали за ціль логістику. Окупанти хочуть зупинити рух та занурити країну у хаос.