Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на патрульну поліцію Запорізької області.
Які наслідки атаки на Запоріжжя?
Так, внаслідок підступної атаки дронів на Запоріжжя руйнувань зазнали крамниці, нежитлові приміщення, пошкоджені транспортні засоби. Поліцейські одними з перших прибули на місце.
Ми одразу кинулися на допомогу й визволили жінку, яка опинилася заблокованою у зруйнованому кіоску,
– повідомили вони.
Правоохоронці забезпечили безперешкодний проїзд усіх екстрених служб, аби ті могли якнайшвидше ліквідувати наслідки ударів.
Перші кадри після атаки Росії на Запоріжжя: дивіться відео
Що відомо про удар по Запоріжжю та інші атаки сьогодні?
Вночі росіяни запустили 115 ударних дронів, з яких збити вдалося 97. 17 ударних БпЛА, на жаль, влучили на 6 локаціях, а уламки впали на двох локаціях.
У Запоріжжі зруйновано магазин та сталася пожежа. Майже 9 тисяч абонентів залишилися без світла. Росіяни завдали по місту щонайменше два удари.
На Одещині Росія атакувала залізничну інфраструктуру станції "Білине". Пошкоджено два тягові трансформатори "Укрзалізниці", низка поїздів затримувалася.
Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі 24 Каналу зауважив, що росіяни обрали за ціль логістику. Окупанти хочуть зупинити рух та занурити країну у хаос.