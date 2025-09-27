Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на патрульну поліцію Запорізької області.

Дивіться також Дрони атакували залізничну інфраструктуру Одещини: є пошкодження та затримки потягів

Які наслідки атаки на Запоріжжя?

Так, внаслідок підступної атаки дронів на Запоріжжя руйнувань зазнали крамниці, нежитлові приміщення, пошкоджені транспортні засоби. Поліцейські одними з перших прибули на місце.

Ми одразу кинулися на допомогу й визволили жінку, яка опинилася заблокованою у зруйнованому кіоску,

– повідомили вони.

Правоохоронці забезпечили безперешкодний проїзд усіх екстрених служб, аби ті могли якнайшвидше ліквідувати наслідки ударів.

Перші кадри після атаки Росії на Запоріжжя: дивіться відео

Що відомо про удар по Запоріжжю та інші атаки сьогодні?