Рятувальники показали місце влучання дрона у Бродах
- Росія поцілила дроном по об'єкту інфраструктури у Бродах.
- Там виникла пожежа, горять нафтопродукти.
Вранці Росія поцілила дроном по об'єкту інфраструктури у Бродах. На місці прильоту спалахнула пожежа та здійнявся дим.
У місті загорілися нафтопродукти. Попередньо, минулося без загиблих і поранених.
Який вигляд має місце прильоту російського дрона у Бродах?
Підрозділи ДСНС ліквідовують загоряння на об'єкті інфраструктури. До усунення займання залучили 36 одиниць спецтехніки та понад 130 надзвичайників.
Рятувальники оприлюднили кадри з місця влучання.
Наслідки удару по Бродах / Фото ДСНС
Через атаку фахівці зафіксували тимчасове перевищення рівня оксиду вуглецю в селі Смільне. Водночас радіаційний фон залишається у нормі. Мешканцям Смольного рекомендують не провітрювати приміщення, за можливості не виходити на вулицю.
У зв'язку з надзвичайною ситуацією у Бродах 27 – 28 січня школи перейдуть на дистанційне навчання.
Які наслідки атаки Росії на Україну 27 січня?
- У ніч проти 27 січня ворог запустив 165 дронів по Україні. Сили ППО знешкодили 135.
- Одеса перебувала під масованим ударом безпілотників. У місті десятки багатоповерхівок і приватних будинків понищено. Пошкоджень зазнали заклади освіти, церква, магазин, будівельний майданчик. Постраждали 23 людини, зокрема діти.
- Під час пошуково-рятувальних робіт на місці влучання у Пересипському районі під завалами виявили тіло чоловіка.
- Також в Одесі ворог влучив по об'єкту ДТЕК. Руйнування колосальні. Тривають відновлювальні роботи.