Під завалами 9-поверхівки у Кривому Розі може перебувати ще одна людина, – ДСНС

Російські загарбники 31 липня влучили у багатоповерховий будинок у Кривому Розі, внаслідок чого є жертви та постраждалі. Згодом стало відомо, що у зруйнованій дев'ятиповерхівці може перебувати ще одна людина.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління реагування на надзвичайні ситуації ДСНС в Дніпропетровській області – Сергій Корінний. Він наголосив, що рятувальна операція у зруйнованому будинку у Кривому Розі продовжується, передає 24 Канал.

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У завалах будинку у Кривому Розі може перебувати людина

Корінний розповів, що рятувальники обстежили квартири на всіх поверхах зруйнованого будинку. Він зазначив, що на одному з них може перебувати ще одна людина.

У нас є попередня інформація, що на другому об'єкті можливе перебування під завалами ще однієї людини. Там ми маємо троє загиблих,

– наголосив він.

Водночас Сергій Корінний зазначив, що на цьому ж об'єкті працівникам служби вдалося врятувати трьох людей, серед яких 10-річна дитина.

Згодом український журналіст Андрій Цаплієнко розповів, що попередньо рятувальники деблокували тіло ще одного жителя будинку у Кривому Розі, куди потрапила російська ракета. Попри це, він закликав громадян дочекатися офіційної інформації від рятувальних служб чи органів місцевої влади.

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