Росія вдарила по центру Чернігова: загинули дві 15-річні дівчини, багато постраждалих

Вранці Росія атакувала Чернігів реактивними дронами. На жаль, є загиблі та поранені.

Близько 12:00 глава МВА Дмитро Брижинський повідомив про приліт російського БпЛА по центральній частині міста.

Скільки людей постраждали внаслідок атаки?

Під удар потрапили звичайні мирні люди, які просто йшли на роботу, займалися своїми повсякденними справами, будували плани на день,

– зазначив чиновник.

За його словами, внаслідок обстрілу у місті спалахнули магазини та автомобілі. Щонайменше дві людини загинули. Це дівчини 15 років.

Спершу повідомлялося, що поранення отримали чотири людини. Втім, вже скоро кількість постраждалих зросла.

Станом на 13:00 відомо про 15 поранених, серед них – троє неповнолітніх, зокрема діти віком 10 і 16 років.

До лікарень міста доставлено 11 постраждалих, ще чотирьом надано медичну допомогу на місці.

У зв'язку з ворожим ударом внесено зміни до руху громадського транспорту, який курсує проспектом Перемоги. Наразі транспорт об'їжджає цю ділянку.

Наслідки атаки на Чернігів / Фото ДСНС

Окрім Чернігова, смертельних ударів зазнали Дніпро і Кременчук. У Дніпрі російський реактивний дрон влучив по залізничній платформі, де стояв поїзд № 866 Дніпро – Запоріжжя. Наразі відомо про 13 загиблих і десяток поранених.

У Кременчуці російський безпілотник влучив у багатоповерховий будинок. Повідомляється про двох загиблих, також є поранені.