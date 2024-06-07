Пошкоджено амбулаторію, будинки та авто: окупанти вдарили "Шахедами" по Чугуєву

Росіяни завдали ударів дронами по Чугуєву у ніч на 7 червня, пошкодивши медичний заклад. Правоохоронці вже документують наслідки атаки.

На щастя, минулося без постраждалих. Однак пошкодження цивільної інфраструктури суттєві.

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Наслідки атаки по Чугуєву

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що росіяни пошкодили амбулаторію, пошту, станцію технічного обслуговування та автомобілі. У багатоповерхових житлових будинках повибивало вікна.

Внаслідок потрапляння БпЛА в землю пошкоджено автомобіль, паркан, водопровідну трубу, вікна дев'ятиповерхового та п'ятиповерхового будинків, амбулаторію, магазин, відділення Укрпошти, приміщення СТО,

– уточнили в ОВА.

Правоохоронці відкрили справу

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області правоохоронці почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни – ч. 1 ст. 438 КК України.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених збройних сил Росії,

– повідомили в прокуратурі.

Зазначимо, що також у ніч на 7 червня 2024 року росіяни здійснили гібридну атаку по Україні, знову вдаривши по об’єктах критичної інфраструктури України.

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