Було 2 удари, це центр міста, – журналіст із Дніпра розповів про російську атаку

Окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. У місті було чути два вибухи.

Про це 24 Каналу розказав журналіст із Дніпра Олександр Чиж, зауваживши, що там, де влучили загарбники, немає жодного військового або інфраструктурного об'єкта. Він додав, що мовиться про центр міста. Зазначимо, що вибухи у Дніпрі пролунали ввечері 28 червня.

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Куди влучили росіяни

Було два удари. Багатоповерхівка у центрі,

– сказав Чиж.

Ворожа ракета влучила у будинок, який розташований неподалік супермаркету. Журналіст зауважив, що ця багатоповерхівка цегляна, а не панельна. Унаслідок удару знесено кілька поверхів. Нині тривають рятувальні роботи.

Що відомо про атаку

У будинку зруйновано 4 поверхи. За даними Дніпропетровської ОВА, унаслідок ракетного удару окупантів постраждало 6 людей. Серед них – 7-місячне немовля. Три людини перебувають у важкому стані. Окрім того, унаслідок обстрілу 1 людина загинула. Очільник МВС Ігор Клименко зазначив, що жертв унаслідок атаки може бути більше.

У помешканнях заблоковані люди. Одного чоловіка врятували з автівки. Його засипало частинами будівлі. Потерпілим надають необхідну допомогу.