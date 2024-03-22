Ураження дуже значні: у саму Дніпровську ГЕС влучили 8 ракет
Зранку 22 березня росіяни завдали удару по Дніпровській ГЕС. В Офісі генпрокурора встановили, що ворог випустив по гідроелектростанції аж 8 ракет.
Керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов розповів у ефірі телемарафону, що у Дніпровську ГЕС влучили 8 ракет.
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Росіяни запустили по ГЕС 8 ракет
Ворог планував учинити ще одну екологічну катастрофу на території України. За словами Бєлоусова, в ДніпроГЕС ворог влучив аж 8 разів.
8 ракет потрапили у цей надзвичайно важливий для України об'єкт,
– сказав Бєлоусов.
Він наголосив, що об'єкт виведений з ладу й ураження дуже значні. Однак небезпеки для громадян немає. Наразі на станції досі триває пожежа.
Яка ситуація на гідроелектростанції
- Раніше директор Укргідроенерго Ігор Сирота в ефірі "Радіо Свобода" розповів, що ворог влучив у ГЕС-2 на ДніпроГЕС й вона зараз у критичному стані. Одна з ракет поцілила в опору, також розбиті підкранові балки.
- Згодом в ефірі телемарафону він повідомив, що машинна зала задимлена, через що немає можливості допустити на місце події фахівців для проведення експертизи пошкоджень гідроспоруди та електричного обладнання.
- За його словами, станом на 12:00 рятувальники вже локалізували пожежу. Він додав, що наразі відпрацьовуються різні режими спрацювання води з водосховища.
- Попередньо, доведеться відновлювати повністю машинний зал і електричне обладнання. Однак детальнішу інформацію про пошкодження і про те, які потужності вдалося зберегти, фахівці зможуть надати до кінця дня.