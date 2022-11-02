Уночі на Дніпропетровщині лунали вибухи: окупанти здійснили наймасованішу атаку дронами

Надзвичайно неспокійною була ця ніч для мешканців Дніпропетровської області. Вороги здійснили наймасованішу атаку дронами-камікадзе. Розповідаємо, що відомо про неї.

Як зазначив глава ОВА Валентин Резніченко, мешканці Дніпропетровщини уночі чули гуркіт у небі. За його словами, це працювала українська ППО, захищаючи мешканців від атаки іранськими дронами.

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Вдалося збити 6 дронів-камікадзе

За словами глави ОВА, упродовж кількох годин військові з повітряного командування "Схід" збивали дрони-камікадзе. Їм вдалося знищити 6 БпЛА "Шахід-136", які ширяли повітряним простором над областю.

Це була найбільш масована ворожа атака безпілотниками на регіон за час повномасштабної війни. Але протиповітряна оборона впоралась. Дякую нашим героям!,

– зазначив глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Не минулося без обстрілів Нікополя

Лукашук додав, що пізно ввечері 1 листопада російські військові атакували Нікополь. Для цього ворог використав РСЗВ. На щастя, минулося без постраждалих.

Відомо, що під ранок окупанти били по Червоногригорівській громаді Нікопольщини. Що стосується наслідків атаки, то вони наразі з'ясовуються. Валентин Резніченко додав, що в інших районах минулося без прильотів.

Іран продовжує допомагати Росії у війні

Передовсім зауважимо, що передача Іраном ракет Росії неабияк занепокоїла Пентагон. Але у відомстві додали, що ще не володіють інформацією, яка б могла підтвердити цей факт. Водночас зазначили, що США обіцяють відповісти, якщо це таки станеться.

Згідно з даними розвідки, іранськими ракетами Україну можуть почати атакувати вже в листопаді. Речник ГУР МО Андрій Юсов додав, що наразі складно говорити про ефективність цього виду озброєння. На жаль, дізнатися про влучність можна буде лиш після використання снарядів Росією.

Радник глави ОП Михайло Подоляк вкотре звернувся до світової спільноти. Він наголосив на важливості визнання Ірану співучасником агресії в Європі. Адже по факту Україна зараз протистоїть не лише Росії та Білорусі, а й Ірану, який озброює країну-агресорку.

Цікаво, що Іран загрожує не лише Україні. Згідно з даними журналістів, він може напасти також на сусідню країну – Саудівську Аравію. Про це можуть свідчити також підняти над деякими мечетями червоні прапори помсти. Нагадаємо, що минулого разу вони майоріли у 2020 році після чого Іран атакував бази США в Іраку.

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