На Дніпропетровщині українські захисники знищили 2 ракети: через уламки виникла пожежа

Російські військові 3 січня атакували Дніпропетровську область двома ракетами. Відомо, що повітряні цілі вдалося збити. Внаслідок падіння уламків спалахнула пожежа.

Детальніше про це розповів глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Він зазначив, що "за уточненою інформацією, сьогодні пообіді наші захисники збили у Дніпровському районі 2 ворожі ракети".

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Спалахнула незначна пожежа

Через падіння уламків виникла незначна пожежа. Зайнялася суха трава на відкритій території,

– розповів Сергій Лисак.

Звернімо увагу, що повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 14:01. Мешканців попередили про високу активність ворожої тактичної авіації. Невдовзі стало відомо, що в регіоні працює ППО.

Мешканців попередили про високу активність ворожої тактичної авіації. Невдовзі стало відомо, що в регіоні працює ППО. Вже о 14:15 Повітряні сили зазначили, що з півдня ворог запустив ракету, і що вона рухається у напрямку Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг. Через дві хвилини уточнили, що летить повітряна ціль таки на Дніпро.

і що вона рухається у напрямку Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг. Через дві хвилини уточнили, що летить повітряна ціль таки на Дніпро. Кореспондент 24 Каналу о 14:20 повідомив, що у місті пролунали звуки вибухів. Моніторингові канали згодом зазначили, що ракета своєї цілі не досягла, адже її успішно збили сили ППО.

А вже о 14:43 глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив, що оборонці з ПвК "Схід" збили над Дніпровським районом ракету.

2 січня ворог випустив 99 ракет різного типу

Звернімо увагу на те, що зранку 2 січня відбулася масштабна ракетна атака України. Більшість повітряних цілей ворог спрямував саме на столицю.

Відомо, що для цієї атаки окупанти використовували стратегічну авіацію Ту-95МС, винищувачі МіГ-31К, установки С-300/С-400/"Іскандер-М". Також застосовували тактичну авіацію та морські ракетоносії.

Загалом російські військові випустили 99 ракет різних типів. Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з підрозділами Сил оборони вдалося знищити 72 повітряні цілі. Мовиться про 10 аеробалістичних ракет "Кинджал", 59 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, а також 3 крилаті ракети морського базування "Калібр".

Щойно у вашому регіоні оголошують повітряну тривогу – негайно ж вирушайте до укриття. Залишайтеся там доти, поки не буде сигналу про відбій. Цей простий алгоритм може вберегти вам життя та здоров'я.