Над Дніпровським районом вночі збили 2 ракети: уламки пошкодили п'ятиповерхівку, будинок та авто

Російські військові у ніч проти 30 жовтня атакували Україну "Шахедами" та крилатими ракетами. Відомо, що на Дніпропетровщині збили дві ракети.

За наявною інформацією, зробили це оборонці з ПвК "Схід". Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що збили дві російські ракети у небі над областю.

Читайте також У Верховній Раді попередили, що Росія може масовано вдарити по Україні з початком перших морозів

Уламки ракет упали у Дніпровському районі

Він додав, що уламки російських ракет упали у Дніпровському районі. Внаслідок цього пошкоджень зазнали п'ятиповерхівка, приватний будинок, а також легковий автомобіль.

Також відомо, що окупанти вночі двічі обстрілювали Нікополь з важкої артилерії.

На щастя, внаслідок атаки на область ніхто не постраждав і не загинув.

Уламки впали у Дніпровському районі / Фото з телеграму Лисака

Зауважимо, що про ракетну небезпеку мешканців Херсонської, Миколаївської, Запорізької і Дніпропетровської областей Повітряні сили попередили о 01:33. Пізніше "почервоніла" також Кіровоградщина.

А вже о 02:01 стало відомо, що у передмісті Дніпра пролунали вибухи. Приблизно у той же час Повітряні сили закликали мешканців обласного центру не покидати укриттів.

Окупанти атакували Херсон

Відомо, що російські загарбники близько півночі атакували Херсон. Про це розповів глава Херсонської МВА Роман Мрочко. Він зауважив, що внаслідок цього загинула одна людина, та ще троє зазнали поранень.

За наявною інформацією, окупанти атакували з тимчасово окупованого лівого берега Центральний район міста. Відомо, що внаслідок цього пошкоджень зазнали багатоповерхівки.

Внаслідок атаки спалахнула одна з квартир. У ній загинула 85-річна жінка. Інша постраждала з опіками й отруєнням продуктами горіння. Її доправили до лікарні.

Ще двох поранених ушпиталили у стані середньої тяжкості. Мовиться про чоловіка 68 років і жінку 36 років.

Звернімо увагу на те, що російські загарбники цієї ночі також атакували Україну дронами-камікадзе. Як зазначають у Генштабі ЗСУ, ворог застосував 12 ударних БпЛА. Протиповітряна оборона знищила всі 12 "Шахедів".