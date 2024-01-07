Уламки російської ракети на Дніпропетровщині наробили чимало лиха: пошкоджені майже 20 будинків

Російські військові продовжують тероризувати Дніпропетровську область. Відомо, що уламки російської ракети пошкодили відразу 16 будинків у Новоолександрівській громаді.

Детальніше про це розповів глава ОВА Сергій Лисак у своєму телеграм-каналі. Він зазначив, що росіяни 7 січня атакували Дніпропетровщину як ракетою, так і дроном-камікадзе.

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Що відомо про наслідки

Не дають спокою російські окупанти Нікопольщині. Сьогодні скерували на районний центр дрон-камікадзе. Атаковану локацію обстежують. З'ясовують наслідки,

– зазначив він.

Сергій Лисак повідомив, що не минулося без руйнувань у Новоолександрівській громаді Дніпровського району. Там уламки російської ракети, яку вдалося збити, розкидало по територіях садових товариств.

Відомо, що вщент розбитий дачний будинок. Ще 16 зазнали пошкоджень. Також знищена господарська споруда та ще 2 понівечені. Крім того, зачепило автомобіль.



Уламки російської ракети розлетілися по громаді / Фото з телеграму Лисака



Уламки російської ракети розлетілися по громаді / Фото з телеграму Лисака



Уламки російської ракети розлетілися по громаді / Фото з телеграму Лисака

На щастя, минулося без жертв і постраждалих.

Вкотре нагадую – поки наші воїни "полюють" на смертоносну зброю ворога, будьте у безпечних місцях. Це правило зберігає найцінніше – життя!

– підкреслив глава ОВА.

Звернімо увагу, що про збиття ракети Сергій Лисак написав у своєму телеграмі о 11:26. Він зазначив, що окупанти не вгамовуються. І що вони спрямували свою ракету на Дніпровський район. Та її вдалося знищити бійцям з ПвК "Схід".

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