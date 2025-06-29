Через російську атаку жителів Дрогобича закликають зачинити вікна та без потреби не виходити

У ніч проти 29 червня Росія здійснила масовану атаку на Україну, зокрема постраждали області на Заході. Мешканців Дрогобича закликали зачиняти вікна.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Дрогобицьку міську раду.

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Наслідки ворожої атаки на Дрогобич

Росіяни атакували Львівську область як дронами, так і ракетами. У Дрогобичі було багато вибухів, ворог атакував об’єкт промислової інфраструктури – виникла пожежа. Через обстріли в частині міста зникла електроенергія.

Відповідні служби здійснюють вимірювання показників атмосферного повітря та рівня радіації. У міській раді попередили жителів про небезпеку на вулицях.

Закликаємо мешканців громади залишатися вдома, по можливості не виходити на вулицю без нагальної потреби. Щільно зачиніть вікна, двері, вентиляційні отвори,

– написали в раді міста.

Там закликали жителів здійснити такі кроки:

вимкнути кондиціонери, вентиляцію, обігрівачі з забором повітря ззовні,

захистити органи дихання, приготувати ватно-марлеві пов’язки, зволожені водою або слабким розчином соди. Можна використати мокрий рушник чи тканину,

невідкладно звернутися до медиків при погіршенні стану здоров'я.

"Ситуація контрольована. Усі служби діють злагоджено", – підсумували в міській раді.