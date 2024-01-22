Росіяни запустили декілька груп "Шахедів" по Україні

Ввечері 22 січня окупанти запустили декілька груп дронів-камікадзе по Україні. У кількох регіонах вже оголосили повітряну тривогу.

Окупанти знову запустили дрони-камікадзе по Україні. Можливе розростання повітряних тривог за вектором руху.

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Окупанти запустили кілька груп дронів

Чому російські "Шахеди" пролітають ледь не всю Україну

Повітряні сили повідомили, що декілька груп ударних БпЛА з'явилися на межі Херсонської та Миколаївської областей. Вони рухаються північно-західним курсом.Повітряну тривогу оголосили у Херсонській та Миколаївській областях.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснює, що "Шахеди" летять за маршрутами, які заздалегідь підготували російські оператори. Вони закладають їх вручну в кожен дрон.

Окупанти намагаються прокладати шлях "Шахедів" так, щоб вони летіли поміж областей, над лісами, річками, нижче до землі, однак це ризиковано для російських військових, адже дрон-камікадзе буквально може влучити у дерево чи якусь опору. Вже неодноразово були випадки, коли ударні БпЛА знімали з дерев.

Ігнат також зазначив, що Україна – велика країна. А розсердити ППО далі від міст неможливо, адже це головні цілі ворога і насамперед безпека людей.

Він також наголосив, що загалом засоби ураження спроєктовані у такий спосіб, щоб долати системи протиповітряної оборони.

Ворог навмисно випускає багато боєприпасів одразу для того, щоб перевантажити ППО, і, як наслідок, якомога більше повітряних засобів потрапили у ціль. Особливо цей ефект працює під час комбінованих масованих атак.