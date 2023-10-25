Внаслідок нічної атаки на Хмельниччині постраждали пожежні частини та відділок поліції

У ніч на 25 жовтня росіяни атакували Хмельницьку область "Шахедами". Через падіння уламків пошкоджені цивільні об'єкти інфраструктури у Славуті та Нетішині.

Згідно з офіційним повідомленням МВС, у Славуті та Нетішині вибуховою хвилею пошкоджені приміщення пожежно-рятувальних частин, а також будівля відділу поліції.

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У ДСНС показали пошкодження пожежних частин

У ДСНС повідомили, що внаслідок чергового російського обстрілу пошкоджено аж дві пожежно-рятувальні частини ДСНС: одна у Славуті та друга – у Нетішині.

Пошкоджені пожежні частини: фото ДСНС

У Славуті є поранені

Найбільше від атаки на Хмельницьку область постраждало місто Славута – там вибухи лунали навіть після оголошення відбою повітряної тривоги. Поранень зазнали 16 місцевих жителів.

У МВС повідомили, що внаслідок падіння уламків пошкоджено: 11 багатоквартирних та 9 приватних будинків, два навчальні заклади, адмінбудівля, крамниця та автомобілі.

Що відомо про нічну атаку "Шахедами"