Окупанти атакували Хмельниччину: в області відпрацювала ППО
Джерело:Олександр Симчишин
Зранку ворог вчергове атакував Хмельницьку область. Ворог традиційно скерував свої дрони на Старокостянтинів.
Під час атаки в області чули вибухи. Відомо, що в регіоні працювала ППО.
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Окупанти знову атакували Хмельниччину
О 06:52 у Хмельницькій області оголосили повітряну тривогу. Через кілька годин у Старокостянтинові та в інших районах області лунали вибухи.
Дрони, маневруючи, намагалися атакувати Старокостянтинів з кількох напрямків. У Повітряних силах повідомляли, що групи ударних БпЛА рухаються на Старокостянтинів із півдня та заходу.
Відбій повітряної тривоги у Хмельницькій області оголосили аж о 10:26.
Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин розповів, що в області працювала ППО. Він подякував захисникам неба за роботу.
Дякуємо силам ППО ЗСУ за якісну та результативну роботу! Тримаймо стрій,
– написав він.
Що відомо про останню атаку дронами
- Спершу повітряна тривога пролунала в Україні через атаку "Шахедами" 4 січня близько 20:55. Вона тривала близько 4 годин.
- Зранку 5 січня ворог вдруге атакував Україну дронами-камікадзе. У Хмельницькій області двічі чули вибухи.
- На жаль, у Херсонській області після атаки є влучання по адміністративній будівлі та модульному містечку. Постраждали щонайменше 7 людей.
- Також відомо, що уламки збитих дронів на Черкащині пошкодили лінії електропередач.