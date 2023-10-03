Пошкоджені багатоповерхівки, школа, дитсадок: у Дніпрі є суттєві наслідки нічної атаки Росії
Джерело:Сергій Лисак
Російські загарбники вночі випустили в бік України 31 дрон-камікадзе. Майже половина з них залетіла у Дніпропетровську область.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів про наслідки атаки Росії у ніч на 3 жовтня. Він пояснив все у своїх соцмережах.
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Що відомо про атаку Росії на Дніпропетровщину
Лисак не повідомляв про прямі влучання. Однак, на жаль, в результаті атаки російських дронів у Дніпрі все одно є пошкодження.
За уточненою інформацією, у Дніпрі уламками збитого російського залізяччя пошкоджені школа, дитсадок, АЗС і 3 багатоповерхівки,
– написав глава Дніпропетровської ОВА.
За його словами, на території приватного підприємства теж є пошкодження. Внаслідок падіння уламків там на складі сталася пожежа. Кілька десятків автівок там також зазнали пошкоджень. Лисак повідомив про завершення обстеження території після нічної атаки Росії.Зверніть увагу! У ніч на 3 жовтня Росія атакувала Україну 31 "Шахедом" та однією крилатою ракетою. Наші захисники збили "Іскандер-К" та 29 дронів-камікадзе.
Також представник місцевої влади заявив, що у вівторок, 3 жовтня, окупанти вдарили дроном-камікадзе по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Росіяни тероризують Дніпропетровщину
- У ніч проти 3 жовтня наші захисники збили у Дніпропетровській області 13 ударних дронів противника. Також їм вдалося збити одну крилату ракету.
- Нещодавно російські загарбники поцілили по складах енергообладнання ДТЕК. Вони знищили приміщення та матеріали, а також пошкодили роз'єднувачі, кабелі, трансформатори та іншу техніку. Це може ускладнити нашим енергетикам відновлювальні роботи взимку.
- Раніше окупанти вдарили по одному з підприємств у Кривому Розі. Також росіяни постійно обстрілюють з артилерії Нікопольський район.