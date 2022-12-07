Відсутність ударів не означає, що вони закінчуються: з якою метою Росія тримала "Шахіди"

Останнім часом Росія не використовує іранські "Шахіди" так активно, як робила це ще пару місяців назад. Однак цієї ночі вона знову атакувала ними Україну.

Тож не варто думати, що ця зброя у них закінчилася. Про це розповіла в ефірі телемарафону речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Про це повідомляє 24 канал.

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Ворог підбирає тактику

За її словами, Shahed-136 ще є у росіян, а відсутність певних ударів не завжди характеризує закінчення цієї зброї.

Шахіди – це зброя, яка ще є у ворога, і треба усвідомлювати, що не завжди відсутність певних ударів характеризує закінчення цієї зброї. Ворог так само підбирає тактику,

– розповіла Наталія Гуменюк.

Так, іранськими "мопедами" окупанти намагаються впливати на різні напрямки:

відкриті ділянки фронту,

тилові регіони,

психологічно на населення.

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Також запаси цих дронів ворогу потрібні й для закріплюючих ударів по інфраструктурі нашої держави. У своєму техногенному терорі вони намагаються створити максимально сильну енергетичну кризу в Україні.

Саме тому вони спрямовують засоби ураження, такі як ракети, але вони більш високовартісні. І використовують так само і дрони,

– сказала Наталія Гуменюк.

Як раніше повідомляли в ОК "Південь", росіяни також намагаються вивчити та виснажити українську систему ППО. Адже вона "не дозволяє їм повноцінно за їхніми розрахунками провести цей самий терор".

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