Росія вночі атакувала "Шахедами" Херсон: є влучання
Джерело:Олександр Прокудін
Російські окупанти вночі 19 липня атакували Херсон дронами-камікадзе. Через атаку "Шахедів" пошкоджено цивільну інфраструктуру.
Близько 2:00 зафіксовано влучання у Шуменському мікрорайоні міста. Через удари сталася пожежа у будинку культури, а також пошкоджено двоповерхівку.
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За добу росіяни випустили по Херсону 31 снаряд
Працівникам ДСНС вдалося врятувати 89-річну жінку, яка опинилася під завалами власної оселі. Лікарі на місці надали постраждалій меддопомогу, її стан – задовільний.
Також за минулу добу на Херсонщині противник здійснив 72 обстріли, випустивши 449 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", авіації, танків, ПТРК та БпЛА.
По Херсону російські військові випустили 31 снаряд. Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонської області. Через російську агресію 1 людина дістала поранення.
Росія вночі масовано атакувала Україну: що відомо
Уночі 19 липня російські окупанти атакували Україну з південного напрямку, використовуючи крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також "Шахеди".
Основний напрямок удару окупантів був по Одеській області. Росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури та військові об'єкти. Протягом кількох хвиль атак противник застосував:
- 16 крилатих ракет "Калібр",
- 8 крилатих ракет Х-22,
- 6 крилатих ракет "Онікс",
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59,
- 32 "Шахеди".
За результатами бойової роботи протиповітряною обороною знищено 37 повітряних цілей:
- 13 крилатих ракет "Калібр",
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59,
- 23 "Шахеди".
Удари ракет Х-22 та "Онікс" було спрямовано по інфраструктурі Одеської області.
У КМВА повідомили, що ворог атакував столицю "Шахедами", але безрезультатно. Ще на підступах до столиці ППО виявила і знищила усі ворожі дрони.
Також під ранок ворог атакував Житомирщину дронами-камікадзе. За попередньою інформацією, унаслідок удару "Шахедами" постраждав інфраструктурний об'єкт, є пошкодження приватних домогосподарств.
Крім того, зранку російські військові атакували "Калібрами" Кропивницький. За попередніми даними, обійшлось без жертв та руйнувань цивільних будівель.