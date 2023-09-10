Росія "Шахедами" атакувала Київщину: під удар потрапили інфраструктурний об'єкт, школа й садок

Російські військові вночі 10 вересня атакували Київську область. Унаслідок атаки окупантів пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Під час повітряної тривоги, яка на Київщині тривала понад 3 години, в регіоні активно працювала ППО через атаку дронів. Унаслідок атаки ворога в одному з районів області пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Жертв та постраждалих немає.

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Наслідки атаки росіян у Київській області

Водночас вибуховою хвилею в одному з районів області пошкоджено 8 приватних будинків: вибиті вікна, двері, посічені фасади та покрівлі. Наразі наслідки пошкоджень усувають.

Крім того, в одній із громад вибуховою хвилею пошкоджено приміщення школи, дитячого садочку та селищної ради. В іншій – навчально-реабілітаційний центр.

Також унаслідок атаки росіян виникло загоряння лісової підстилки. Пожежі оперативно ліквідовують.

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