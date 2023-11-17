Фактично десятий "Шахед" не досяг цілі, – у Повітряних силах розповіли про роботу ППО вночі

Уночі 17 листопада російські військові атакували Україну "Шахедами". У Повітряних силах ЗСУ розповіли деталі відбиття атаки російської армії.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що тактика та кількість застосування росіянами ударних дронів типу "Шахед" незмінна та повторюється. Про це він сказав в ефірі телемарафону, пише 24 Канал.

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За допомогою чого Україна збиває "Шахеди"

Росіяни звично запускають "Шахеди" з південно-східного напрямку. Ударні дрони рухаються у різних напрямках.

Дуже часто до Хмельницької області. Розуміємо, що там є якісь об'єкти, які, можливо, цікавлять ворога, але ППО зрештою порається з цим,

– сказав спікер.

Він розповів, що в одних регіонах "Шахеди" зустрічають літаки, а мобільні вогневі групи працюють фактично всюди, де можуть досягти результату. Також "Шахеди" збивають за допомогою зенітних ракетних комплексів. За словами Ігната, зенітні ракетні комплекси – це основа, яка збиває "Шахеди".

Повітряні сили ЗСУ прозвітували про збиття 9 з 10 "Шахедів" цієї ночі. Водночас Ігнат додав, що десятий "Шахед" фактично не досяг цілі. Однак речник наголосив, що в Україні ще не все є для захисту.

Нам потрібно чимало ще систем отримати від партнерів: ракет, боєприпасів, літаки очікуємо для того, щоб повністю захистити країну,

– сказав він.

Як зазначив спікер, якщо "Шахеди" долітають до західних областей, то треба розуміти, що українським військовим потрібно більше систем, щоб зустрічати їх на маршрутах, які вони промацують кожен раз, шукаючи слабкі місця у системі ППО.

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