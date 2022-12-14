Київ атакували "Шахідами": уламок дрона пошкодив авто мешканці столиці
14 грудня 2022, 12:27Читать новость на русском
Джерело:КМВА
14 грудня загарбники запустили по Києву дрони-камікадзе. Внаслідок цього є декілька пошкоджень через уламок безпілотника.
Один з уламків дрона пошкодив жительці Києва автомобіль. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
Важливо Київ та область атакували "Шахідами": все, що відомо про "мопедний" терор 14 грудня
Уламок дрона пошкодив машину киянки
Як стало відомо, до патрульної поліції Києва звернулася мешканка Шевченківського району, в якої уламок збитого БПЛА пошкодив автомобіль.
У КМВА зазначили, що наразі уточнюється інформація щодо наслідків ранкової атаки дронів на столицю.
Пошкоджене авто киянки / фото КМВА
Атака "Шахідами" Києва та області: все, що відомо
- Внаслідок ранкової атаки на Київ та область в столиці пошкоджено 2 адмінбудівлі, а в селі Вишневе – приватний будинок. На щастя, обійшлось без постраждалих та жертв.
- Завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та РЕБ знищено 13 ворожих дронів.
- Уламки від збитих БПЛА влучили в одну адмінбудівлю та ще 4 житлові будівлі зазнали незначних ушкоджень (Шевченківський район столиці).
- У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що ударні безпілотники летіли із напрямку східного узбережжя Азовського моря.
- Збитий ворожий "Шахід" виявили в одному із районів Київщини. Відповідні фото показав начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов.
- До речі, російські окупанти можуть ще раз атакувати Україну дронами-камікадзе 14 грудня. Але переважно вони запускають безпілотники вночі.