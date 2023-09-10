У Києві уламок "Шахеда" вибухнув перед авто: водій розповів моторошну історію

У Подільському районі уламок "Шахеда" впав на проїзну частину. В результаті припарковані автівки, лінії тролейбусних електромереж та вікна прилеглих будинків отримали пошкодження. В цей час їхав один з водіїв.

Валентин їхав в момент падіння іранського дрона-камікадзе перед його автівкою. В етері телемарафону автовласник розповів, як він вцілів під час нічної атаки Росії на Київ, передає 24 Канал.

Читайте також ППО працювала не лише на Київщині, – Ігнат розповів, як дрони вночі атакували Україну

Як йому вдалося вижити

Автовласник рухався по проспекту Георгія Гонгадзе, коли Росія почала атаку дронами. Він намагався дістатися своєї домівки якомога швидше. Раптом перед його машиною впав уламок БпЛА та вибухнув, а транспорт ще й наїхав на нього.

За світлофором додав швидкості. Різкий вибух. Навіть штовхнуло. Я почав гальмувати. Виходить, весь удар взяла машина на себе,

– пояснив він.

За словами Валентина, він перебуває у шоковому стані, погано пам'ятає деталі цього інциденту та дякує Богу, що лишився живим. Чоловік також заявив про своє бажання звернутися до фахівців за медичною допомогою. Адже в нього дуже болить голова. А ще він погано чує та скаржиться на шум в голові.

Що відомо про атаку Росії на Київщину