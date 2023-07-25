Є реальний шлях оточити Донецьк: фронтовий огляд від Світана

Після різкої заяви генерала Валерія Залужного до тимчасово окупованого Криму стали частіше навідуватися дрони, знищуючи військові об'єкти. А по лінії фронту Збройні Сили України докладають надлюдських зусиль і повільними, але впевненими темпами вибивають ворога з певних відтинків.

Зокрема, навколо Донецька може бути організоване оперативне оточення, яке дозволить відкинути ворожі війська із самого міста або утворити котел. Про це для 24 Каналу в щоденному зведенні з фронту розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.

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ППО не захищає Москву

РосЗМІ повідомляли, що вночі 24 липня Москву атакували невідомі безпілотники. Зафіксовані влучання у об'єкти, розташовані неподалік російського міноборони. Зауважимо, що міноборони захищає славнозвісний ЗРГК "Панцир", якому не вдалося збити безпілотники, хоча він і був розміщений за 300 метрів від місця влучань.

Світан пояснив, що вибір саме такої ППО дуже дивний, адже міська забудова заважає бачити подібні об'єкти, особливо, якщо летять вони низько.

Це приблизно як стрільця посадити в кущі, з цих кущів він нічого не бачить навколо і нікого не підстрелить. Так само і цей "Панцир". Там ще питання, чи справжній він, чи макет,

– додав аналітик.

Нагадаємо, що дрони влучили в ворожі штаби – центри ухвалення рішень, а також головне розвідувальне управління Росії. До того ж вони виконали ще одне важливе завдання – розвідку. Цими маршрутами згодом можуть пройти не 2 – 3 дрони, а 20 – 30.

"Після такого удару по центру, по штабах управління. може, росіяни живими і залишилися, але здоров'я вже точно буде не те і психологічне на решту життя. Посивіти – не посивіли, але памперси побігли змінювати – це 100 відсотків", – іронічно зауважив Світан.

Детальний аналіз боїв від Романа Світана: дивитися відео

Запорізький фронт

На Запорізькому напрямку ЗСУ підійшли впритул до села Роботиного. Тим часом російські "військкори" пишуть про те, що окупаційній армії довелося відкотитися від Роботиного та П'ятихаток.

Спочатку ЗСУ промацують оборону ворога, рухаються невеликими рейдами. Після такої розвідувальної операції в штабі уже ухвалюють рішення про просування чи зміни напрямку.

Зазвичай такі операції охоплюють півтора – два тижні, але враховуючи те, що росіяни 9 місяців мінували території, побудували оборону, ця операція затягнулася на півтора – два місяці. Зараз дії ЗСУ вже підходять до завершення, на початку серпня приблизно буде ухвалюватися рішення на просування, припустив полковник запасу.

Бої на Донеччині

В Донецькій області ЗСУ невпинно тиснуть на село Старомайорське. Після прориву цього населеного пункту українські війська вийдуть на оперативний простір і росіянам доведеться лінію оборони утримувати уже від Донецька на Волноваху та Маріуполь.

Щонайменше росіяни досі планують утримувати Маріуполь. Ця лінія оборони для них основна.

Сам обласний центр Донецьк може бути оточений з боку Авдіївки. Мовиться про трасу з Авдіївки на Донецьк, а потім на Мар‘їнку.

Це малі лещата, які, зокрема, поставлять хрест на будь-яких домовленостях до 24 лютого, адже ми досі не перейшли цей кордон 24 лютого,

– додав льотчик-інструктор.

Також за останню добу зафіксовані просування у напрямку Андріївки. Нагадаємо, що з півночі ЗСУ зайняли панівну висоту в Кліщіївці, а на півдні – в Курдюмівці. Наразі росіяни намагаються втримати Андріївку, адже там також є панівна висота.

Світан вважає, що далі ЗСУ плануватимуть рух в напрямку Горлівки по висотах.