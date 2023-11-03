З наближенням зими ворог завдаватиме більше шкоди, – Зеленський відреагував на нічну атаку
Джерело:Володимир Зеленський
В ніч проти 3 листопада російські війська масовано атакували Україну ударними дронами типу "Шахед". З наближенням зими росіяни все частіше вдаватимуться до терору. Однак, відповідь буде рішучою.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи наслідки атаки. Він пообіцяв ворогові потужну відповідь і запевнив, що сили протиповітряної оборони та мобільні вогневі групи буде посилено.
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"Будемо відповідати"
Цієї ночі було близько сорока "Шахедів". Більш ніж половину – збито. Президент подякував українським воїнам за кожне збиття. А також попередив, що масованих атак може стати більше.
Усвідомлюємо, що з наближенням зими російські терористи будуть намагатись завдавати більше шкоди. Будемо відповідати ворогу. Потужно!,
– наголосив Володимир Зеленський.
Він також уточнив, що цієї ночі захисники неба працювали на території десяти областей: Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Київської, Кіровоградської, Вінницької, Хмельницької, Львівської.
"Дякую всім за уважність! На жаль, були й влучання. Попередньо – без жертв. Наслідки ліквідовуються. Харків… Львівщина, Франківщина. Посилюємо ППО. Посилюємо мобільні вогневі групи", – ідеться у повідомленні президента.
Головне про нічну атаку: наслідки
- Уночі російські окупанти запустили на територію України чотири десятки безпілотників, а також керовану авіаційну ракету Х-59.
- На ранок командування Повітряних сил прозвітувало про знищення 24 дронів та ракети.
- Значну частину дронів ворог спрямував на Львівщину, зокрема, за даними ОВА, ідеться про 16 "Шахедів". Внаслідок атаки є влучення в об'єкт критичної інфраструктури на території області.
- Також є влучення по технічній території інфраструктурного об'єкта на Одещині. А на Івано-Франківщині ворог атакував військовий об'єкт.