З наближенням зими ворог завдаватиме більше шкоди, – Зеленський відреагував на нічну атаку

В ніч проти 3 листопада російські війська масовано атакували Україну ударними дронами типу "Шахед". З наближенням зими росіяни все частіше вдаватимуться до терору. Однак, відповідь буде рішучою.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи наслідки атаки. Він пообіцяв ворогові потужну відповідь і запевнив, що сили протиповітряної оборони та мобільні вогневі групи буде посилено.

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"Будемо відповідати"

Цієї ночі було близько сорока "Шахедів". Більш ніж половину – збито. Президент подякував українським воїнам за кожне збиття. А також попередив, що масованих атак може стати більше.

Усвідомлюємо, що з наближенням зими російські терористи будуть намагатись завдавати більше шкоди. Будемо відповідати ворогу. Потужно!,

– наголосив Володимир Зеленський.

Він також уточнив, що цієї ночі захисники неба працювали на території десяти областей: Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Київської, Кіровоградської, Вінницької, Хмельницької, Львівської.

"Дякую всім за уважність! На жаль, були й влучання. Попередньо – без жертв. Наслідки ліквідовуються. Харків… Львівщина, Франківщина. Посилюємо ППО. Посилюємо мобільні вогневі групи", – ідеться у повідомленні президента.

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