З наближенням зими ворог завдаватиме більше шкоди, – Зеленський відреагував на нічну атаку

3 листопада 2023, 10:21
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Володимир Зеленський

В ніч проти 3 листопада російські війська масовано атакували Україну ударними дронами типу "Шахед". З наближенням зими росіяни все частіше вдаватимуться до терору. Однак, відповідь буде рішучою.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи наслідки атаки. Він пообіцяв ворогові потужну відповідь і запевнив, що сили протиповітряної оборони та мобільні вогневі групи буде посилено.

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"Будемо відповідати"

Цієї ночі було близько сорока "Шахедів". Більш ніж половину – збито. Президент подякував українським воїнам за кожне збиття. А також попередив, що масованих атак може стати більше. 

Усвідомлюємо, що з наближенням зими російські терористи будуть намагатись завдавати більше шкоди. Будемо відповідати ворогу. Потужно!,
– наголосив Володимир Зеленський.

Він також уточнив, що цієї ночі захисники неба працювали на території десяти областей: Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Київської, Кіровоградської, Вінницької, Хмельницької, Львівської.

"Дякую всім за уважність! На жаль, були й влучання. Попередньо – без жертв. Наслідки ліквідовуються. Харків… Львівщина, Франківщина. Посилюємо ППО. Посилюємо мобільні вогневі групи", – ідеться у повідомленні президента.

Головне про нічну атаку: наслідки 

  • Уночі російські окупанти запустили на територію України чотири десятки безпілотників, а також керовану авіаційну ракету Х-59. 
  • На ранок командування Повітряних сил прозвітувало про знищення 24 дронів та ракети.
  • Значну частину дронів ворог спрямував на Львівщину, зокрема, за даними ОВА, ідеться про 16 "Шахедів". Внаслідок атаки є влучення в об'єкт критичної інфраструктури на території області.
  • Також є влучення по технічній території інфраструктурного об'єкта на Одещині. А на Івано-Франківщині ворог атакував військовий об'єкт.
Автор: Анастасія Лукашевська