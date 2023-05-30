Повертаються вражати своїх творців, – у Зеленського відреагували на атаку дронів по Москві

Михайло Подоляк прокоментував атаку дронів у Москві. Він зауважив, що за цим явищем цікаво спостерігати.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі російського телеканалу прокоментував нашестя безпілотників в Москві, пише 24 Канал.

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Подоляк прокоментував ранкову "атаку" дронів на Москву

Михайло Подоляк зауважив, що те, що відбувається у Москві з дронами Україну мало цікавить. Нас хвилює те, що щоночі Росія тероризує дронами-камікадзе українські міста.

При цьому він натякнув, що ми живемо в еру штучного інтелекту. Тож можливо не всі дрони, які летять з Росії атакувати Україну, хочуть це робити й повертаються назад.

Можливо, не всі дрони готові атакувати Україну і хочуть повернутися до своїх творців і відповідним чином поставити запитання: "А навіщо ви відправляєте бити по дітях України, по Києву і так далі?

– заявив Михайло Подоляк.

Чи причетна Україна до атаки на Москву

Михайло Подоляк сказав, що Україна не причетна до атак на Москву, хоч із задоволенням за ними спостерігає. При цьому він додав, що тих, хто скоює злочини проти України, обов'язково буде притягнуто до відповідальності.

Тим часом речник Повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що те, що відбувається в небі Росії, він коментувати не буде. Проте також сказав, що це приємне видовище.

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