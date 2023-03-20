Цього разу ще ближче до Москви: у Росію знову залетів безпілотник
У Росії знову скаржаться на "невідомі безпілотники". Цього разу БпЛА помітили у місті Щелково, що у Московській області, та Брянській області.
У пропагандистських ЗМІ повідомляють, що дрон "атакував" територію Росії. У соцмережах публікують фото "невідомих БпЛА", інформує 24 Канал.
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Невідомі БпЛА знову атакують Росію
Спочатку адміністрація міста Щелкова заявила, що безпілотник зіткнувся з ЛЕП. Як повідомляють, вибухівки у дрона не виявили.
Дрон "атакував" ЛЕП у Підмосков'ї / Фото з пропагандистських ЗМІ
Безпілотник був обладнаний "стандартним набором функцій". ЛЕП не пошкоджена, щодо постраждалих інформація також не надходила. Ніяких розпізнавальних знаків на БпЛА не виявлено, проте пропагандисти вже заявили про "іноземний дрон" та напис на ньому – "летюча лабораторія".
Дивіться на карті, де знаходиться Щелково:
Пізніше пропагандисти також заявили про атаку БпЛА у Брянській області. За їхніми повідомленнями, "іноземний" дрон також намагався атакувати ЛЕП, проте впав поблизу кордону в селі Нечаївка.
Невідомі БпЛА "скидають вибухівки"
- За останній тиждень російські пропагандисти вже декілька разів заявляли про невідомі безпілотники. У "диверсіях", як зазвичай, звинувачують "проукраїнські групи".
- Минулого тижня нафтопровід "Дружба" двічі атакували дронами. Спочатку пропагандисти повідомили, що нафтогонну станцію атакували 14 березня. За словами росіян, дрон скинув вибуховий пристрій, проте він не вибухнув. Сапери нібито все ліквідували й обійшлося без жертв.
- Пізніше пропагандисти знову повідомили, що нафтопровід атакували БпЛА. Нібито вибухівку скинули з дрона, але вона знову чомусь не вибухнула.