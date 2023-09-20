Ворожі дрони намагалися атакувати Дніпропетровщину: ППО відпрацювала на відмінно

20 вересня 2023, 21:32
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Джерело:

Сергій Лисак

Росія регулярно завдає ударів по нашій державі безпілотниками. Однак українська ППО не дрімає. Зокрема, вона успішно відпрацювала під час атаки дронів по Дніпропетровській області.

У середу ввечері, 20 вересня, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів про успішну роботу нашої протиповітряної оборони в регіону. Власне, було збито два російські безпілотники під час повітряної тривоги.

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Збиття ворожих БпЛА над Дніпропетровщиною

Зазначимо, що до цього причетні саме захисники неба з Повітряного командування "Схід".

І ще одна новина. Цього разу – втішна. Сьогодні надвечір (20 вересня – 24 Канал) захисники із ПвК "Схід" відмінусували ворожі безпілотники. Збили над областю 2 БпЛА. Дякую вартовим неба,
– написав Лисак.

Зверніть увагу! Повітряна тривога у Дніпрі та області пролунала близько 16:20 та тривала майже чотири години. Тобто відбої почули жителі регіону лише близько 20:00.

Важливо було спуститися в укриття, оскільки існувала загроза завдання ворогом балістичного удару.

Зауважимо, що перед цим Лисак інформував про атаку на Нікопольщину, Червоногригорівську громаду та місто Марганець у Дніпропетровській області.

Пошкоджені 3 приватні будинки та 2 господарські споруди. Руйнувань зазнала й нежитлова будівля.

Окрім того, було уражено енергетичний об'єкт та лінії електропередач, через що без світла залишилась одна тисяча родин.

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Згадаємо, що не так давно в Повітряних силах коментували застосування ворогом дронів-камікадзе типу "Шахед". 

Як зазначив речник Юрій Ігнат, вочевидь, окупанти надалі атакуватимуть безпілотниками українські міста.

Якщо їм вдасться отримати більше дронів, то обстрілів буде більше. Водночас Україні слід нарощувати ППО.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак