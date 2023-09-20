Ворожі дрони намагалися атакувати Дніпропетровщину: ППО відпрацювала на відмінно

Росія регулярно завдає ударів по нашій державі безпілотниками. Однак українська ППО не дрімає. Зокрема, вона успішно відпрацювала під час атаки дронів по Дніпропетровській області.

У середу ввечері, 20 вересня, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів про успішну роботу нашої протиповітряної оборони в регіону. Власне, було збито два російські безпілотники під час повітряної тривоги.

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Збиття ворожих БпЛА над Дніпропетровщиною

Зазначимо, що до цього причетні саме захисники неба з Повітряного командування "Схід".

І ще одна новина. Цього разу – втішна. Сьогодні надвечір (20 вересня – 24 Канал) захисники із ПвК "Схід" відмінусували ворожі безпілотники. Збили над областю 2 БпЛА. Дякую вартовим неба,

– написав Лисак.

Зверніть увагу! Повітряна тривога у Дніпрі та області пролунала близько 16:20 та тривала майже чотири години. Тобто відбої почули жителі регіону лише близько 20:00.

Важливо було спуститися в укриття, оскільки існувала загроза завдання ворогом балістичного удару.

Зауважимо, що перед цим Лисак інформував про атаку на Нікопольщину, Червоногригорівську громаду та місто Марганець у Дніпропетровській області.

Пошкоджені 3 приватні будинки та 2 господарські споруди. Руйнувань зазнала й нежитлова будівля.

Окрім того, було уражено енергетичний об'єкт та лінії електропередач, через що без світла залишилась одна тисяча родин.

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Згадаємо, що не так давно в Повітряних силах коментували застосування ворогом дронів-камікадзе типу "Шахед".

Як зазначив речник Юрій Ігнат, вочевидь, окупанти надалі атакуватимуть безпілотниками українські міста.

Якщо їм вдасться отримати більше дронів, то обстрілів буде більше. Водночас Україні слід нарощувати ППО.