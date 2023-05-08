Школа у Києві постраждала внаслідок нічної атаки дронами

У ніч на 8 травня росіяни знову атакували Київ дронами. Це була наймасованіша атака на столицю від 24 лютого 2022 року.

"Шахіди" завдали серйозної шкоди інфраструктурі міста. Також постраждали люди.

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Внаслідок нічної атаки росіян пошкоджена школа у Києві

Внаслідок падіння уламків у двір житлового будинку та на проїжджу частину загорілось авто у Святошинському районі столиці. Зазнали ушкоджень ще 7 машин. Також травми отримали мешканці Києва.

Значних пошкоджень внаслідок атаки зазнав житловий будинок: постраждало 5 людей та фасад будівлі. Також були пошкоджені лінії електропередач.

Внаслідок нічної атаки росіян руйнувань зазнала і одна зі столичних шкіл. Очевидці надали фото та відео руйнувань ЗМІ. На кадрах видно, що у будівлі вибиті вікна.

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Що відомо про нічну атаку на Київ