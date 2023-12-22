За декілька будинків спали мої діти, – голова ЦПК показав відео вибуху російського дрона

Росія продовжує атакувати мирні міста безпілотниками, наражаючи на небезпеку цивільних, зокрема дітей. Очільник Центру протидії корупції поширив відеоролик, на якому видно наслідок обстрілу "Шахедами".

Власне, Віталій Шабунін вранці 22 грудня поділився кадрами, які зафіксувала його камера спостереження вночі. На них видно падіння й вибух одного з ворожих безпілотників на Київщині.

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"Шахед" впав біля будинку Шабуніна

Голова ЦПК констатував, що того моменту, допоки ми повністю не знищимо ворога, жоден українець не буде в безпеці.

Один з нічних "Шахедів" вибухнув за кілька будинків від того, в якому спали мої діти. До перемоги жодна українська родина не буде в безпеці,

– написав Шабунін.

Ролик, який він поширив, зняла камера спостереження, що фіксує територію з боку входу до будинку.

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Зверніть увагу! Центр протидії корупції є громадською організацією. Його ще у 2012 році заснував Віталій Шабунін разом з Дар'єю Каленюк. Організацію фінансують міжнародні донори, її головна діяльність – розробка та просування законопроєктів щодо антикорупційної політики.

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