"Російському шантажу кінець": Офіс Президента прокоментував події у Чорному морі
Джерело:Михайло Подоляк
Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, що наразі відбувається у Чорному морі. Він анонсував, що російському морському шантажу незабаром прийде кінець.
Нагадаємо, безпілотники атакували порт в Новоросійську. Під час атаки пошкодили десантний корабель "Оленегорський горняк".
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Безпілотники змінюють ситуацію
Михайло Подоляк в соцмережі Х, раніше відомій як Twitter, заявив, що безпілотники змінюють правила гри. Вони повертають акваторію Чорного моря під повноцінну іноземну юрисдикцію та остаточно знищують цінність російського флоту.
Він заявив, що блокаді Москви незабаром прийде кінець. А події у Чорному морі – це повернення до міжнародного морського права.
Тому присутності російського флоту в Чорному морі, а разом з ним – традиційному шантажу Москви буде покладено край,
– написав Подоляк
Наприкінці він додав, що Україна забезпечить свободу та безпеку для світової торгівлі в Чорному морі.
Атака на російський флот: що відомо
- 4 серпня надводні безпілотники атакували порт у Новоросійську. Під час атаки пошкоджено великий десантний корабель "Оленегорський горняк". Відомо, що до атаки причетні ВМС та СБУ.
- Екскомандир ЗСУ заявив, що корабель повністю виведено з ладу. Він не зможе брати участь у бойових діях принаймні до кінця війни.
- Цей корабель міг перевозити понад 200 десантників або 500 тонн техніки. Його ввели в експлуатацію у 1976 році ще як частину флоту СРСР.
- "Оленегорський горняк" мав бути частиною нездійсненного плану десанту в Одесу разом з іншими 5 кораблями. Наразі він допомагав водіям уникати заторів на Кримському мосту.