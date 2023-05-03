"Атака дронів" на Кремль: Повітряні сили прокоментували погрози Росії вдарити по Києву

У Москві вночі 3 травня було гучно. Через нібито "атаку безпілотників" над Кремлем пролунали вибухи.

Окупанти одразу ж почали звинувачувати в цьому Україну. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону відповів на погрози Кремля, повідомляє 24 Канал.

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У Повітряних силах відреагували на погрози Кремля

Ігнат розповів, що зараз на підступах до України перебуває близько 25 літаків ворожої авіації різних типів. Вони періодично завдають ударів керованими авіабомбами та іншим озброєнням.

"Таким чином противник застосовує авіацію щодня на різних напрямках. Зрозуміло, що маємо бути до всього готовими", – зауважив речник.

За його словами, українські Сили оборони вдень збили 5 безпілотників армії Росії. Також Ігнат прокоментував повідомлення про можливий ворожий обстріл адмінбудівель Києва вночі 4 травня, який нібито може статися у відповідь на "дронову атаку" на Кремль.

Знаєте, галас у соцмережах, у телеграм-каналах вже, мабуть, зробив свою справу. Громадяни таки будуть уважними. Але ж галас спричиняється не тоді, коли щось хочуть зробити. Але, безумовно, обережними потрібно бути,

– вважає військовий.

Речник Повітряних сил підсумував, що ворожа авіація завжди активна у небі. Зокрема, нещодавно злітав ТУ-22М3, тому оголошували повітряну тривогу.

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