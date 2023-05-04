Путін уже скоїв величезний злочин: якими можуть бути дії диктатора після "атаки" по Кремлю

У Росії заявили, що в ніч на 3 травня Україна спробувала "вдарити дронами" по Кремлю та пригрозили заходами у відповідь. Однак Путін зробив уже практично все, що міг, і весь світ бачить його жахливі злочини.

Про це 24 Каналу сказав політолог Олександр Антонюк. Водночас він наголосив, що "атака безпілотниками" по Кремлю зіпсує настрій окупантам на 9 травня.

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Чи завадить "атака" по Кремлю параду на 9 травня

Антонюк зазначив, що, якщо врахувати те, що у Путіна є кілька двійників, то не виключений варіант, що на параді 9 травня можуть поставити якийсь "живий манекен" під розстріл. Навіть, якщо він зазнає якоїсь атаки і буде ліквідований, російські пропагандисти все одно можуть крутити сюжет про те, як доблесні їхні лікарі врятували життя диктатора.

Тому, на його думку, проведенню 9 травня у Москві нічого не загрожує, тому що парад точно не відбуватиметься з тією помпезністю, як це було до 24 лютого 2022 року, коли у них була техніка та авіація. Однак зрозуміло, що там будуть посилені заходи безпеки.

Але цей символічний удар безпілотника по одному з головних флагштоків Росії – це знак, це попередження,

– вважає Антонюк.

Це, певен він, зіпсує настрій окупантам на 9 травня. Тому що ще кілька років тому середньостатистичний росіянин навіть уявити не міг, що парад перемоги буде вже не той і що можуть вдарити по Кремлю. Тобто що у них уже не буде скрєпних міфів, якими вони жили щонайменше 80 років.

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Як може помститися Путін

Політолог зауважив, що російський диктатор Владімір Путін зробив уже практично все, що міг.

Він вчинив великий злочин. Цей злочин бачить весь цивілізований світ,

– сказав Антонюк.

Адже, наголосив він, навіть якщо вже Китай голосує за резолюцію ООН, то це про щось говорить. Тож, що б не зробив Путін – будь-який його крок веде до програшу.

Тому, додав політолог, нам, звісно, треба не ігнорувати повітряні тривоги, можуть бути різні провокації. Водночас застосування Путіним ядерної зброї є малоймовірним, адже той розуміє, якими для нього можуть бути наслідки.

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