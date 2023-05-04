Путін уже скоїв величезний злочин: якими можуть бути дії диктатора після "атаки" по Кремлю
У Росії заявили, що в ніч на 3 травня Україна спробувала "вдарити дронами" по Кремлю та пригрозили заходами у відповідь. Однак Путін зробив уже практично все, що міг, і весь світ бачить його жахливі злочини.
Про це 24 Каналу сказав політолог Олександр Антонюк. Водночас він наголосив, що "атака безпілотниками" по Кремлю зіпсує настрій окупантам на 9 травня.
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Чи завадить "атака" по Кремлю параду на 9 травня
Антонюк зазначив, що, якщо врахувати те, що у Путіна є кілька двійників, то не виключений варіант, що на параді 9 травня можуть поставити якийсь "живий манекен" під розстріл. Навіть, якщо він зазнає якоїсь атаки і буде ліквідований, російські пропагандисти все одно можуть крутити сюжет про те, як доблесні їхні лікарі врятували життя диктатора.
Тому, на його думку, проведенню 9 травня у Москві нічого не загрожує, тому що парад точно не відбуватиметься з тією помпезністю, як це було до 24 лютого 2022 року, коли у них була техніка та авіація. Однак зрозуміло, що там будуть посилені заходи безпеки.
Але цей символічний удар безпілотника по одному з головних флагштоків Росії – це знак, це попередження,
– вважає Антонюк.
Це, певен він, зіпсує настрій окупантам на 9 травня. Тому що ще кілька років тому середньостатистичний росіянин навіть уявити не міг, що парад перемоги буде вже не той і що можуть вдарити по Кремлю. Тобто що у них уже не буде скрєпних міфів, якими вони жили щонайменше 80 років.
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Як може помститися Путін
Політолог зауважив, що російський диктатор Владімір Путін зробив уже практично все, що міг.
Він вчинив великий злочин. Цей злочин бачить весь цивілізований світ,
– сказав Антонюк.
Адже, наголосив він, навіть якщо вже Китай голосує за резолюцію ООН, то це про щось говорить. Тож, що б не зробив Путін – будь-який його крок веде до програшу.
Тому, додав політолог, нам, звісно, треба не ігнорувати повітряні тривоги, можуть бути різні провокації. Водночас застосування Путіним ядерної зброї є малоймовірним, адже той розуміє, якими для нього можуть бути наслідки.
Що відомо про "атаку дронами" на Кремль 3 травня: головне
- У ніч на 3 травня поблизу Кремля пролунали потужні вибухи. У пресслужбі Путіна поспішили заявити, що нібито Україна вночі "намагалася завдати удару по Кремлю".
- Речник президента Сергій Никифоров відреагував на вигадки Росії. Він наголосив, що Україна не має інформації про так звані нічні атаки на Москву. А такі інциденти назвав "нагнітанням ситуації".
- Держсекретар США Ентоні Блінкен зі свого боку заявив, що бачив повідомлення про "атаку дронів" на Кремль, однак не може це підтвердити. Також він додав, що треба ділити на два все те, що кажуть у Москві.