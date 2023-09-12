Чергове нічне безсоння: у Курській області пролунали вибухи, росіяни жаліються на БпЛА
Пізно ввечері 11 вересня у Курській області пролунали вибухи. Місцева влада повідомила, що начебто одне з російських міст атакував безпілотник.
Внаслідок "бавовни" у Курській області загиблих немає. Згідно з словами місцевої влади, то незначно постраждали декілька будівель.
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Спалахи у російському місті
В ніч на 12 вересня дрони атакували місто Рильськ Курської області. Місцевий губернатор повідомив, нібито з українського безпілотника скинули вибуховий пристрій. Російська влада заявила, що внаслідок атаки ніхто не постраждав – лише вибило вікна на вулиці Леніна. На місце викликали силовиків.
Через невеликий проміжок часу губернатор повідомив про повторну атаку БпЛА. Відомо, що в місцевій адмінбудівлі на тій же вулиці пошкодило дах, а також ударна хвиля вибила скло.
БпЛА знов літають над Рильськом: дивіться відео
"Бавовна" квітне у Росії
- Добою раніше безпілотники атакували Бєлгородську область. Тоді росіяни заявили про збиття ППО 2 дронів.
- Після атаки на авіабазу у Пскові росіяни створили так звану "тероборону" з добровольців для захисту від дронів. Однак збити БпЛА з безпілотника насправді занадто важко – такий спосіб замінити ППО не надто вдалий.
- Взагалі, окупанти почали екстрено переміщувати ППО по території Росії – її відправили ближче до критичних об'єктів. Наприклад, окупанти намагаються захистити стратегічні заводи та логістичні шляхи, розташовані у Новомосковську Тульської області..