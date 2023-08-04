Путін удає, ніби атак на Москву не було: що змусить диктатора заговорити про це

Жителі Москви постійно бідкаються на "атаки" невідомих дронів. Водночас кремлівський диктатор Владімір Путін не поспішає коментувати інциденти. Це може змінитися, якщо такі "атаки" стануть чи не щоденними.

Таку думку 24 Каналу озвучив голова уряду Чеченської республіки Ічкерія Ахмед Закаєв. За його словами, крім військової поразки окупантів, потрібно, щоб усі росіяни зрозуміли, що не варто продовжувати війну.

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Росію потрібно покарати

Ахмед Закаєв зазначив, що Путін та його прихвосні не розуміють, на які ризики вони наражають себе, поки не відчують усе на собі. Кремлівський режим вбачає для себе єдину загрозу – поразку на полі бою.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив, що агресивна війна, яку розпочала Росія, матиме для неї вкрай негативні наслідки. За його словами, далі війна перейде на територію країни-агресорки

Дуже важливо, щоб усі росіяни, які зараз, лежачи на дивані, вихваляють Путіна та чекають "перемогу" над Україною, зрозуміли, що не варто продовжувати війну. Для цього вони повинні відчути війну на собі, переконаний голова уряду Чеченської республіки Ічкерія.

Потрібно продовжувати бити там, де є така можливість. В України є все: технічні можливості, ресурси, потенціал і всесвітня підтримка. Цим всім потрібно користуватися, щоб покарати Росію,

– наголосив він.

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