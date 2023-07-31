У Москву дедалі частіше залітають дрони: російський опозиціонер назвав недоліки ворожої ППО
Російську столицю у ніч проти 30 липня знову атакували невідомі безпілотники. Цього разу вибух стався у бізнес-центрі "Москва-Сіті".
Вибух був настільки сильним, що розбудив жителів сусідніх будинків. У них трусилися стіни та спрацювала пожежна сигналізація. Чергову атаку невідомих БпЛА на Москву 24 Каналу прокоментував російський опозиційний політик Геннадій Гудков.
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Дрони спокійненько летять
Очевидно, що система протиповітряної оборони Москви має серйозні проблеми. Адже вибухи у столиці країни-агресорки лунаю майже щотижня, а атаки БпЛА стають частішими.
Москва – велике місто й там повинна бути дуже щільна система ППО. У росіян зараз жарт в інтернеті, що Дмітрій Медведєв збив дрон пустою пляшкою. У Москві радіолокаційна проникність ніяка,
– сказав Гудков.
За його словами, дрони, які летять треба збивати до Москви. Але росіянам банально нічим цього робити. До столиці немає ніякої серйозної системи ППО. Тому дрони спокійненько летять й облітають місця, де стоять локатори й пускові установки.
"Як то кажуть, раніше не побудували, а зараз вже пізно", – зазначив російський опозиціонер.
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Що відомо про крайню атаку БпЛА на Москву
- Після вибуху з однієї з башт бізнес-центру "Москва-Сіті" пішов дим. Місцеві повідомили, що приліт був на рівні 5 – 6 поверху башти. За даними російським ЗМІ, після "бавовни" довелося евакуювати цілу башту "ІQ-кварталу".
- У ворожому міноборони заявили буцімто один дрон знищили в повітрі над територією Одинцовського району Московської області. А ще два нібито придушили засоби РЕБ і ті впали на території "комплексу нежитлових будівель "Москва-Сіті".
- Мер Москви Сєргєй Собянін традиційно звинуватив Україну в атаці. За його словами, "Моксва-Сіті" отримав лише "незначні пошкодження". Ба більше, жертв і постраждалих традиційно немає.
- Зазначимо, що в цьому бізнес-центрі розміщуються одразу 3 російські міністерства – мінекономрозвитку, мінпромторг, мінкомзв'язку.