Ворог спланував усі удари: Галущенко сказав, яка мета атак Росії на енергетику

З 22 березня Росія щодня б'є по енергоінфраструктурі України. Внаслідок ворожих атак система втратила значний обсяг генерації електроенергії.

Про це заявив міністр енергетики. Герман Галущенко назвав головну мету російських ударів по нашій енергетиці.

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Удари масштабніші, ніж у 2022 – 2023 роках

Посадовець наголосив, що внаслідок російських атак на об'єкти української енергетичної інфраструктури система втратила значний обсяг генерації електроенергії.

Також зауважив, що удари з 22 березня відбуваються по енергетичній системі щодня. Ба більше, вони наймасштабніші, навіть якщо порівнювати з 2022 – 2023 роками.

Ми втратили значний обсяг теплової та гідрогенерації. Також відбуваються удари по об’єктах передачі електроенергії. Ворог спланував усі удари, щоб знищити маневрову генерацію в країні,

– підкреслив міністр.

Водночас Галущенко додав, що попри всі атаки агресора, систему втримано. Вона збалансована й сьогодні працює стабільно.

Також розповів про заходи, які планують для відновлення й нарощування потужностей.

"Найшвидше рішення – це ремонт того, що пошкоджено. Наші групи вже працюють у країнах, які запропонували використати старе аналогічне обладнання як донорів для можливого ремонту устаткування", – зауважив очільник Міненерго.

Додав, що у планах також збільшення пропускних спроможностей для імпорту електроенергії. Окрім того, почалася реалізація проєктів для нарощування та масштабування маневрових потужностей.