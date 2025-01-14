Дістати туди можливо: льотчик-інструтор назвав, що може повністю знищити аеродром в Енгельсі

Росіяни п'ять днів не могли загасити пожежу на нафтобазі "Комбінат Крістал" в Енгельсі Саратовської області. Там українські дрони уразили склад зберігання, зокрема, авіапалива. Проте поруч з аеродромом "Енгельс-2" є ще один важливий об'єкт, який також має бути атакований.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що оскільки на нафтобазі перебували сотні тисяч тонн палива, росіянам не було сенсу їх гасити – окупанти чекали, поки воно вигорить. Також 14 січня Сили оборони повторно вдарили по нафтобазі "Комбінат Крістал".

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Енгельс "політає"

Світан уточнив, що в Енгельсі влучання відбулось не у нафтобазу, а саме у склад паливо-мастильних матеріалів, який було потрібно ліквідувати.

Там загалом зберігалось паливо Т-8 – авіаційний керосин, для літаків Ту-160, які заправляються кількома цистернами цього палива. Тому його було розташовано неподалік від аеродрому "Енгельс-2" у великій кількості,

– наголосив він.

Проте основний тип керосину – ТС-1, який використовують Ту-95 або винищувачі Ту-34, Ту-35, перебуває у так званих кастових печерах під Енгельсом. Там, за словами військового експерта, розміщено сотні тисяч тонн авіаційного керосину. Якщо туди дістатися, то весь Енгельс "політає", і паливо буде довго прогорати – місяці 3 – 4 щонайменше.

Однак, як зауважив полковник ЗСУ в запасі, туди важко дістатися, адже у печерах двостінні кесони – доволі серйозна система, що захищає від зовнішнього втручання. Проте влучити туди можливо.

Тому дуже важливо продовжувати санкції Малюка – Буданова, які виявилися найдієвіші у сенсі впливу на російську воєнну економіку. Вони включають ліквідацію російських засобів виробництва палива різного рівня на усіх етапах виготовлення – починаючи з видобутку нафти і закінчуючи її транспортуванням по танкерах. А також ліквідація нафтопереробних заводів, станцій перекачування,

– підкреслив Роман Світан.

Він додав, якщо удари по Росії продовжаться, то там не залишиться вуглеводної промисловості. Сотні мільярдів доларів, які росіянам сплачують за постачання палива, вони не отримають, і це буде реальний внесок в перемогу України.

Зазначимо, що керівник ЦПД Андрій Коваленко назвав нафтобазу "Комбінат Крістал", яку було уражено, ключовою для росіян. Там зберігалось паливо для літаків, які відправляють ракети на територію України. За його словами, великий запас палива на ній свідчить по те, що Росія з літа готувала стратегію атак на українську енергетику впродовж усієї зими. Для цього було створено запас ракет на аеродромах стратегічної авіації і запас палива.