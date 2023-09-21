Осколкові травми й переломи: як почуваються травмовані після ракетного удару по Черкасах

Російські загарбники 21 вересня завдали ракетного удару по всій Україні. Так, у Черкасах уламки російської ракети втрапили у готель, де постраждали люди.

Наразі шість людей, які отримали поранення перебувають у лікарні, де отримують допомогу від медиків. Одна людина від ушпиталення відмовилася.

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Що відомо про постраждалих у Черкасах

Заступник директора з хірургічної роботи в одній із черкаських лікарень Віталій Григор'єв розповів, що травмовані отримали поранення середньої тяжкості. За його словами, важких поранень – немає.

Шестеро людей госпіталізовано у відділення нейрохірургії, хірургії, травматології. В нейрохірургії – це травма голови. В одного перелом хребта, в решти внутрішня кровотеча незначна і перелом кисті,

– сказав медик.



Віталій Григор'єв розповів про постраждалих у Черкасах / Фото Суспільного

Одним із постраждалих є чоловік, на ім'я Микола. Він на момент вибуху перебував на третьому поверсі у готелі.

"Відпочивав, саме був міцний сон, потім пролунав вибух. Все заволокло димом. Ми хотіли через середину залізти. І ми полізли вже через ті завали", – розповів постраждалий.



Микола постраждав у готелі у Черкасах / Фото Суспільного

Він також додав, що дивом вижив, однак отримав осколкову травму на руці, нозі, а також рвану рану на грудях і на плечі.

Крім того, керівник черкаської служби екстреної допомоги Ігор Фесун зазначив, що за медичною допомогою зверталися і жителі сусідніх до готелю будинків.

У людей також повилітали вікна. Це старий район, тут живуть люди старшого віку,

– підкреслив він.



Ігор Фесун сказав про виклики швидкої у Черкасах після падіння уламків / Фото Суспільного

Наостанок Фесун зауважив, що були виклики на ситуативні реакції, зокрема підвищення тиску в цих людей, але ситуація у місті була контрольована.

Що відомо про влучання по готелю у Черкасах