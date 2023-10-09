Три години прикидалася мертвою: ізраїльтянка розповіла про атаку ХАМАС на музичний фестиваль
Джерело:BBC
ХАМАС розпочав свою атаку по Ізраїлю на півдні, де неподалік кордону з Сектором Гази проходив музичний фестиваль. Ізраїльтянка, яка була на заході, розповіла, що їй довелось 3 години прикидатись мертвою, адже бойовики ХАМАС вбивали тих, хто намагався втекти.
Своєю історією з іноземними журналістами поділилась Гілі Йоскович. Жінка вижила, адже заховалась під деревом.
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Що розповіла очевидиця про трагедію на фестивалі
Фестиваль електронної музики "Nature Party" проходив в пустелі Ізраїля біля кібуцу (громади) Реїм. Його організували на честь закінчення релігійного свята Суккот.
Вранці в суботу, 7 жовтня, на місце масового скупчення людей напали озброєні бойовики ХАМАС.
Гілі Йоскович розповіла, що вони з'явились раптово "всюди з автоматичною зброєю". Вони почали стріляти по людях, які тікали. Очевидиця пригадала, що їй вдалось заховатись за фруктовим деревом і вона просиділа там нерухомо орієнтовно 3 години, прикидаючись мертвою. Адже бойовики розстрілювали мирних.
Я бачила, як люди вмирали всюди. Я сиділа дуже тихо. Я не плакала, я навіть не ворушилася… Я дихала, кажучи: "Добре, я помру. Усе гаразд, просто дихай, просто заплющ очі",
– розповіла Гілі Йоскович.
Жінка пригадала, що встала з місця тільки тоді, коли прийшли ізраїльські солдати. Адже тоді вона почула голоси людей, які розмовляли на івриті.
На фестивалі в Ізраїлі загинули сотні людей
- 8 жовтня ЗМІ писали, що на фестивалі бойовики ХАМАС вбили сотні людей – на місці проведення фестивалю знайшли понад 200 тіл.
- Згодом в ізраїльській рятувальній службі Zaka підтвердили інформацію про щонайменше 260 тіл загиблих мирних учасників фестивалю.
- Бойовики стріляли по людях, коли ті намагались втекти. Окрім того, вони викрадали учасників фестивалю. Вже 8 жовтня з'явились відео, на яких видно – бойовики тримають людей в клітках. Серед заручників є діти, жінки, літні люди.