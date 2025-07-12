Росіяни вдарили по Харкову 10 разів: відомо про постраждалих
- Уночі 12 липня Росія здійснила масовану атаку на Харків, внаслідок якої постраждали двоє осіб, яких госпіталізували.
- Російські війська використали 2 керовані авіаційні бомби та 8 безпілотників, що призвело до пошкодження інфраструктури та загоряння складських будівель.
- У кількох житлових будинках вибиті шибки, пошкоджено автомобілі та міські електричні мережі.
Уночі 12 липня ворог здійснив масовану атаку на Україну – постраждав, зокрема, Харків. У місті російський дрон влучив у об'єкт критичної інфраструктури, відомо про двох постраждалих.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.
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Наслідки атаки на Харків
Ворог використав 2 керовані авіаційні бомби та 8 безпілотників для терору міста. Основний удар прийняло на себе вже кілька років не працююче підприємство. Було зафіксовано загоряння кількох складських будівель.
У кількох житлових будинках вибиті шибки, пошкоджено кілька авто, міські електричні мережі,
– пояснив Терехов наслідки.
Відомо про потрапляння одного з "Шахедів" по об'єкту критичної інфраструктури. В обласній адміністрації підкреслили, що постраждали 2 людини – чоловіки 55 та 33 років. Їх шпиталізували, медики надають всю необхідну допомогу.